稱騷亂人員為“愛國戰士”的前部長，妄言“粉碎憲法法院”的次官級人士. February. 07, 2025 08:09. . 因涉嫌12月3日緊急戒嚴中從事內亂重要任務而被拘留並正在接受審判的前國防部長金龍顯，稱因首爾西部地方法院騷亂事件被拘留的嫌疑人為“西部地方法院60多分鐘的愛國戰士”，並分發了自己收到的領置金（在監者依法臨時保管的金錢）。國家人權人員會常任委員金龍元在臉書上發帖稱：“如果憲法法院違背主權者國民的意願彈劾總統，國民應該敲碎憲法法院，消除它不留痕跡。” 否定被稱為“民主主義最後堡壘”的司法部的暴力言行已經超過了限度。法院因為發布對“內亂首領”尹錫悅總統的拘捕令，遭到暴力踐踏，擔任國防部長的“內亂二號人物”卻站出來為騷亂人員加油助威。這無異於助長第二、第三次暴力事件。而且主張破壞司法部兩大軸心憲法法院的人物還堂而皇之地占據了國家人權委員會常任委員的位置。就連一名極右油管博主也在宣稱“國民將席卷憲法法院”後又稱“不是暴力占領”的意思後退一步，政府次官級人士卻更勝一籌。 尹錫悅總統突如其來地宣布緊急戒嚴，動搖了大韓民國艱難積累的民主主義和三權分立的骨幹。為了否定不利的選舉結果，封鎖在野黨占多數的立法機構，動員了國家壟斷的物理手段——軍隊。現在連審判破壞憲政行為的司法部也成了極端勢力行使暴力的目標。如果超越對暴力的辯解、放任其擁護和向另一種暴力的煽動，我們的民主主義就會成為猖獗暴力的犧牲品。 尹總統是這一切混亂的中心。尹總統現在卻說：“什麽事情都沒有發生……”把責任推卸給手下國防部長，甚至還推給軍人。在審判現場，若無其事地否認自己責任的卑鄙的強詞奪理和詭辯比比皆是，其周圍的同僚們在“我是對的，對方是敵人”的二分法下，將各種陰謀論和無常識合理化。令人擔心的是，隨著這種不安分動向不斷給恢復民主主義的司法程序帶來傷痕、集結追隨勢力，是最終制造危險的不服事態的事先鋪墊。

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