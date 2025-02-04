魯比奧稱朝鮮為“流氓國家”……朝鮮勃然大怒：“低級胡扯”. February. 04, 2025 08:18. by 高道藝記者、尹相虎記者 yea@donga.com、ysh1005@donga.com. 針對美國國務卿魯比奧日前稱朝鮮和伊朗為“流氓國家”，朝鮮予以強烈譴責，認為這是“低劣的、沒有常識的胡扯”。這是朝鮮首次針對特朗普連任政府的主要人士發出譴責信息。有分析認為，作為朝美對話的條件，朝鮮要求特朗普政府撤回所謂的對朝敵視政策，展開了心理戰。 ○朝鮮：“美國事實上是世界上最流氓的國家” 朝鮮外務省發言人3日在對外官方媒體朝中社公開了題為《世界上最流氓的國家沒有資格對其他國家說三道四》的談話文。魯比奧1月30日在接受美國媒體采訪時說，“現在我們面對著中國、某種程度上的俄羅斯，還面對著像伊朗和朝鮮這樣的流氓國家”，談話文對此提出了問題。“流氓國家”是1994年克林頓政府總統國家安全事務助理安東尼·萊克首次對因踐踏人權和尋求大規模殺傷性武器等成為國際社會威脅的國家使用的詞語。小布什政府時期，總統國家安全事務助理約翰·博爾頓等將朝鮮定性為流氓國家，並主張進行所謂的“政權更叠”。 朝鮮外務省發言人表示：“魯比奧低劣的、沒有常識的胡扯只會毫無保留地顯示新上臺的美國政府錯誤的對朝視角。絕對不會像他所希望的那樣，對美國的國家利益有任何幫助。”發言人還威脅稱：“總管美國對外政策的人物的敵對言行，成了（我們）確認美國敵朝政策毫無變化的契機。（朝鮮）將采取相應的強力應對。”朝鮮外務省下屬的裁軍及和平研究所當天在居民們可以看到的官方媒體《勞動新聞》上批評特朗普政府構建新的導彈防禦系統，並表示，“將以沒有界限的加強軍事力量來回答。” ○朝鮮譴責魯比奧，但對特朗普卻只字未提 專家分析認為，朝鮮以特朗普政府的外交首腦魯比奧的講話作為問題進行露骨的抨擊，帶有濃厚的考慮到今後朝美談判的“氣勢戰”性質。前統一研究院院長全成勛表示：“朝鮮向美國發出了‘如果想坐到談判桌前，就要以承認朝鮮是建設性夥伴為前提’的信息。”統一研究院高級研究委員洪敏表示：“特朗普第二屆政府迅速組建了外交安保部門，對朝政策的輪廓也在迅速確定。朝鮮在探索特朗普對朝政策期間，為了貫徹自己的對話前提條件，將繼續發出警告性信息。” 不過，朝方在當天的談話中並未提及特朗普。外交界不少人認為，特朗普稱朝鮮為“核能力擁有國”，並提及重啟對話，伸出“橄欖枝”，因此朝鮮也調整了說話力度。此前，朝鮮在特朗普第一屆政府時期，也曾對時任國務卿蓬佩奧進行刻薄的指責，稱其為“低級人物”，但避免對特朗普的批評，表現出對“自上而下式談判”的期待。 韓國軍方內外觀察人士認為，朝鮮接下來可能會全面展開高強度挑釁。他們認為，朝鮮有可能進行可以打擊美國本土的洲際彈道導彈挑釁或利用戰術核彈頭進行第七次核試驗。韓國軍方人士表示：“只要上級下達命令，朝鮮隨時都可以發射洲際導彈。韓美當局正在密切關註豐溪裏核試驗場第七次核試驗準備的相關動向。”

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