韓國選手時隔6年再次獲得揭幕戰冠軍，金阿林贏得PGA巡回賽希爾頓分時度假冠軍賽. February. 04, 2025 08:19. by 金正勛記者 hun@donga.com. “長打女王”金阿林（30歲）在2025美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽揭幕戰上以“Wire to Wire”冠軍（壹路領先奪冠）裝飾了比賽。這是繼2019年池恩熹（39歲）之後，韓國選手時隔6年再次獲得揭幕戰冠軍。 3日，金阿林在美國佛羅裏達州奧蘭多的諾納湖鄉村高爾夫俱樂部（72桿）舉行的LPGA巡回賽揭幕戰希爾頓分時度假冠軍賽最後壹輪第4輪比賽中，抓下7個小鳥球，吞下2個柏忌，打出了低於標準桿5桿共67桿的成績。最終她以低於標準桿20桿共268桿的成績擊敗世界排名第壹的內莉•科達（27歲•美國）2桿，登上了冠軍寶座。本次比賽的冠軍獎金為30萬美元（約4.4億韓元）。 該大賽只給最近2年LPGA巡回賽的冠軍們參賽的機會。金阿林以去年11月樂天冠軍賽冠軍的身份參加了比賽。當時也創下壹路領先奪冠紀錄的金阿林在時隔3個月後再次以壹路領先奪冠的方式獲得了生涯第3個冠軍。金阿林在2020年12月舉行的大滿貫賽事美國女子公開賽上首次奪冠。而在將主要贊助商更換為美迪惠爾後出戰的首場比賽中奪冠，意義更加與眾不同。金阿林表示，“這是我職業生涯中首次在賽季初期獲得冠軍。另外，時隔3個月再次以壹路領先奪冠宣告賽季的開始，感到非常欣慰”，“因為是只有LPGA巡回賽冠軍們才能參加的比賽，所以在優秀的選手之間以優異的成績奪冠，感覺比其他大賽冠軍更特別。” 當天，金阿林雖然打出了平均287碼的發球，但引導她奪冠的原動力是推桿。前壹天還落後金阿林4桿的科達到14號洞為止減少了5桿，展開了猛烈的追擊。早金阿林壹組出場的科達在15號洞（5桿）抓下小鳥，上升到了並列第壹的位置。但是金阿林在15號洞以小鳥球再次領先壹桿後，在16號洞（4桿）再次抓下小鳥球，抓住了勝機。 在18號洞（4桿）上，落後兩桿的科達射下小鳥球率結束該洞，金阿林拿下中距離小鳥“冠軍推桿”，登上了冠軍寶座。金阿林表示，“在16號洞成功推入小鳥球推桿後，產生了‘能夠將良好的勢頭延續到最後’的想法”，“特別感謝‘我的英雄’梁熙英姐姐（36歲）。在奧蘭多和熙英姐姐住在同壹屋檐下進行了練習。熙英姐姐總是給我很多幫助。”最終以低於標準桿1桿共287桿的成績排在並列第22位的梁熙英在賽後向金阿林潑了礦泉水，壹起祝賀奪冠。 隨著金阿林從揭幕戰開始取得本賽季首場勝利，韓國女選手們的賽季前景也變得明朗起來。在去年的LPGA巡回賽上，韓國選手只獲得了3個冠軍。這是近10年來最差的成績，比2022年（4勝）還要糟糕。去年的首個冠軍是第16次大賽KPMG女子PGA錦標賽（梁熙英奪冠）。 本賽季，金阿林從揭幕戰開始就捧起冠軍獎杯，提高了期待感。在池恩熹在揭幕戰中奪冠的2019年，韓國選手獲得了近10年來最多的15個冠軍。金阿林表示：“雖然首次奪冠很早就來了，但剩下的賽季目標壹如既往，在賽道上好好執行我想做的事情”，“我想和困難時期決定贊助我的美迪惠爾壹起，傳達更多的好消息。” 另外，當天在美國加利福尼亞州圓石灘高爾夫林克斯球場（72桿）舉行的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽“特級大賽”AT&T圓石灘職業鱷業余配對賽上，羅裏•麥克羅伊（36歲•北愛爾蘭）最終以低於標準桿21桿共267桿的成績取得了本賽季的首場勝利，也是個人PGA巡回賽總計第27場勝利。自去年5月富國銀行錦標賽後，麥克羅伊時隔9個月再次獲得勝利，並獲得了360萬美元（約53億韓元）的冠軍獎金。韓國選手中，金柱亨（23歲）以並列第7位（低於標準桿16桿•共272桿）的成績名列榜首。

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