韓國航空公司416架飛機創歷史新高，今年將追加引進54架. February. 03, 2025 09:04. by 韓鐘浩記者 jh@donga.com. 據調查，去年國內航空公司擁有的飛機數量為416架，創下了歷史最高紀錄。似乎重新恢復了因疫情全球大流行的影響而停滯不前的增長勢頭。 據國會國土交通委員會所屬的共同民主黨議員李研熙（音）2日通過國土交通部和韓國航空協會從12家國內航空公司收到的《飛機擁有現狀及引進計劃》資料顯示，以去年年末為準，航空公司共運營了416架，其中包括374架客機、42架貨機。這比2023年末（393架）增加了23架，是1977年首次在國內註冊民間飛機以來的最高數量。 國內飛機數量在2015年超過300架後，到2019年（414架）為止壹直持續增加。但是受大流行的影響，2020年減少到389架，2021年減少到366架。此後，從2022年（370架）開始再次增加。 從各航空公司的情況看，大韓航空擁有最多的165架（39.7%），其次是韓亞航空83架（20.0%）、濟州航空41架（9.9%）等。 國內航空公司計劃今年新引進54架飛機，並處理老舊飛機等38架。按照計劃，今年年底航空公司擁有的飛機總數將增至432架。

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