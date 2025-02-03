《38 North》：“朝鮮在南浦港繼續擴張…建設軍事-石油設施”. February. 03, 2025 09:03. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 有分析認為，朝鮮最近把與俄羅斯、中國等進行貿易的核心港口平壤附近的南浦港擴建為建造軍艦的造船所、油類儲藏所等。 美國的對朝專門媒體《38 North》當地時間上月31日分析衛星照片後報道說，“在南浦港正在擴建造船廠。”據悉，該造船廠不僅可以建造海軍軍艦，還可以建造及修理商用船舶、漁船等。 根據《38 North》分析的衛星照片，被推測為造船所的建築物的屋頂是去年11月建造的。另外，上月23日的衛星照片上也確認了正在建設新的建築物。 油類儲藏所也已確認完工。《38 North》方面表示，上月23日分析衛星照片的結果顯示，去年9月在衛星照片中正在建設的4個油罐全部竣工。另外，為追加設置油箱的工程也在進行中。 據悉，南浦港商業集裝箱區域與去年9月和11月的衛星照片相比，也進駐了更多的集裝箱。 去年12月末，朝鮮官方媒體也報道說，“南浦正在建造新軍艦。”《38 North》方面分析說，該發表以及南浦港最近的衛星照片顯示，朝鮮海軍正在積極推進包括南浦港擴張在內的現代化。 《38 North》評價南浦港是“朝鮮最大的商業港口，提供通往中國等亞洲地區的直接路線”。該媒體接著說，“南浦港繼續成為建設及擴建活動的中心。這表明，在朝鮮的經濟和軍事基礎設施方面，南浦港的重要性越來越大。”

한국어