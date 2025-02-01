兩名10多歲的韓裔花滑新星也慘遭不幸，遇難者SNS上顯示“太極旗”. February. 01, 2025 07:23. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在美國首都華盛頓裏根機場附近發生的美國航空客機墜毀事故遇難者名單中有2名韓裔花樣滑冰希望之星，令人倍感惋惜。他們就是馬薩諸塞州波士頓附近諾伍德的“波士頓滑冰俱樂部”所屬的斯賓塞•萊恩選手（16歲）和吉娜•韓選手（13歲）。兩人同乘失事客機，同樣是遇難的俄羅斯出身的1994年世界花樣滑冰錦標賽雙人滑項目冠軍葉夫根尼婭•希什科娃和瓦季姆•瑙莫夫夫婦的弟子。 上月30日（當地時間），哥倫比亞廣播公司（CBS）援引波士頓滑冰俱樂部相關人士的話報道說，“兩名選手分別與自己的母親壹起乘坐失事客機，在返程途中遭遇了事故。”兩位選手參加了上月20日至26日在失事客機的停機坪所在地中部堪薩斯州威奇托舉行的花樣滑冰希望之星訓練營。 據《紐約時報》（NYT）報道，小時候被領養的萊恩在去年11月角逐東部地區花樣滑冰希望之星的“2025美國東部地區選拔賽”上獲得了男子單人滑項目的冠軍，嶄露頭角。他在13歲的2022年北京奧運會當時，看到男子單人滑冠軍、華裔美國人內森•陳選手後，被花樣滑冰運動迷住了。雖然比從小開始花樣滑冰的同僚們起步晚，但他的技術進步很快。此外，他還有望代表美國參加2026年意大利米蘭•科爾蒂納丹佩佐冬奧會。在此次飛行之前，他在照片墻上上傳了搭乘事故飛機的照片，告知即將回家。就像強調自己是韓裔壹樣，相關賬號上也並排設置了太極旗和星條旗。 吉娜•韓選手也是未滿14歲的“諾維斯集團”中嶄露頭角的潛力股。她在“2025美國東部地區選拔賽”女子單人滑項目中獲得第4名，備受關註。前輩花樣滑冰選手米沙•米特羅帕諾夫對《人物》表示哀悼說：“韓選手比我13歲時擁有更優秀的技能。”韓選手的母親鄭某也是韓裔。 國內花樣滑冰界也追悼了去世的花樣滑冰選手。國際滑冰聯合會（ISU）會長金在烈上月30日通過聲明書表示，“花滑界陷入了悲痛之中。向所有在可怕的事故中失去生命的人的家人和朋友表示誠摯的哀悼。”另外，當天在愛沙尼亞首都塔林舉行的ISU歐洲花樣滑冰錦標賽上，選手和觀眾為紀念此次事故的犧牲者默哀祈禱。

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