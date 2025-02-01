尹錫悅與幕僚團見面……“不要意志消沈，要在各自位置上全力以赴”. February. 01, 2025 07:22. by 申娜莉記者、李秀蓮記者 journari@donga.com、lotus@donga.com. 尹錫悅總統1月31日上午在首爾拘留所與前來探視的總統秘書室長鄭鎮碩等總統室高層幕僚團見面，並囑咐：“總統室是國政中心，不要意志消沈，要在各自位置上盡最大努力。” 總統室高層人士當天在探視尹錫悅後表示：“總統說，‘這裏也是人生活的地方。我過得很好。我身體健康，並且保持著堅毅的姿態。”該人士還說：“（尹總統）還詢問長假期間醫療體系是否正常運轉，年齡偏大的人有沒有感到不便。” 鄭鎮碩、國家安保室長申源是、政務首席秘書洪哲鎬、民政首席秘書金住炫、附屬室長姜義求參加了當天的探視。這是尹錫悅因涉嫌內亂首領而被檢方拘留起訴後，高級公職人員犯罪調查處（公調處）24日解除禁止會見律師以外人士的措施後進行的首次普通探視。上午10點開始，雙方在與其他收容者分開的場所進行了30分鐘左右的會談，以場所變更探視形式進行。場所變更探視每周壹次，最多可接待5人。 對於尹錫悅當天向總統室幕僚們提及“國政中心”，有分析認為，“這是施展獄中政治、體現作為總統健在的壹環”。其宗旨是，自尹錫悅被停職後，總統室縮小為代理總統支援組織，政務、安保、政策等所有領域實際上處於“開門停業”狀態，因而在暗示不能接受國會彈核決議的同時鼓勵幕僚們。 分析認為，尹錫悅在長假期間對醫療體系和老年層不便等民生相關懸案表示擔憂，以在拘留期間也通過關心民生懸案的方式，刻畫了“獄中執政”的形象。 預計尹錫悅今後將在法院審判和憲法法院彈劾審判過程中，壹有空就通過拜訪自己的執政黨人士，發出獄中信息來團結支持層。從下周開始，前秘書室長金大棋、李寬燮等總統室前任幕僚、國民力量黨議員和執政黨所屬市道知事也將依次探視尹錫悅。不過，據說總統夫人金建希不會前往拘留所探視。 在可以對尹錫悅進行普通探視的情況下，拘留所前舉行了贊成和反對彈劾的集會。以當天下午3時為準，尹錫悅支持者集會聚集了300人，參加者們高喊“彈劾無效”。相反，在相距25米的地方同時舉行的“贊成彈劾”集會上，敦促罷免總統。部分參與者在高聲中發生爭吵後，警方為應對雙方之間的沖突，將參加者分開，加強了警戒態勢。

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