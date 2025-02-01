不要搞散布黑名單之爭，應該尋找解決醫政矛盾的方法. February. 01, 2025 07:21. . 首爾大學醫學院1月20日開設本科三、四年級的課程，開始了今年的校歷安排，但包括重返第壹天課程的70多名醫學院學生名字的所謂“黑名單”在醫療界社區流傳，引起了爭議。針對去年政府的醫科大學（醫學院）擴招方針，全國大部分醫學院學生離開了學校，這種狀態下，散布“黑名單”被認為是批評返校學生的行為。首爾大學醫學院小兒青少年科教授姜熙京（音）表示：“參加上課的部分學生感到威脅，向教授們請求了幫助。” 據悉，在首爾大學醫學院之前，仁濟大學醫學院復讀生的黑名單也被散布，最終多名醫學院學生放棄了復學。最終，教育部22日表示：“已經委托警方對散布返校上課或表明返校意向的醫院學生個人信息的行為進行調查。” 由於瑣碎的失誤就會導致人員傷亡的職業特性，醫生集團的軍紀比較強。預科和本科持續6年、最長到專攻醫生期間持續10年以上的封閉結構也會對這種文化產生影響。因此，散布返校醫學院學生黑名單是受害學生向教授表示“感到威脅”並請求幫助的強烈的人身攻擊事件。 因政府的醫大擴招方針引發的醫政矛盾事態已經快壹年了，但至今還沒有看到出路。這就是此次醫學院學生黑名單爭議更加令人難過的原因。去年2月政府公布醫大擴招後，全國1.8萬多名醫學院學生離校的原因是什麽？ “擴招2000人”這個數字本身連會議記錄都沒有留下就倉促決定，難道不是為了阻止政府不顧相關擴招規模超出教育和修煉基礎設施的承受範圍而強行推進的政策嗎? 去年教育部表示“不允許休學”，等待醫學院學生回歸，但事態擴大後，才遲遲表示，如果到11月為止回來，將通過壓縮課程升級。接著，政府又接連出臺了將緊湊的醫學院教育課程從現行六年制縮短為五年制等“修補處方”，助長了醫學院學生的憤怒。 後來，政府又發表了以2025學年度復學為條件，允許醫學院學生休學的《醫大課程正常化的緊急對策》。對此，多數大學相關人士指出：“政府強迫醫學大學生變相休學，將批準休學的責任推給大學，沒有拿出足以讓醫學院學生響應的根本對策。” 醫學院學生們重新返校，為了解決其名分醫政矛盾，首先要通過與以堂堂正正的名義和邏輯接連出臺不合拍政策的政府的協商，尋找“解決方法”。包括返校生黑名單爭議在內的醫學院學生之間的“內部槍擊”，只能是辜負國民信任的消耗性行為。不能忘記，學生離開學校背水壹戰，與政府對抗的目的不是“內部槍擊”，而是解決圍繞“醫大擴招”的問題。

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