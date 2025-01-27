金玟哉頭球攻入制勝進球，拜仁隊取得德甲5連勝. January. 27, 2025 07:17. by 金正勛記者 hun@donga.com. “怪物後衛”金玟哉（29歲）憑借著頭球攻入制勝壹球，幫助拜仁慕尼黑（德國）取得了德甲賽場5連勝。在金玟哉的攻防活躍下，拜仁隊向著時隔2年後的聯賽冠軍寶座順利前進。 26日，在德國弗賴堡的歐洲公園體育場舉行的與弗賴堡隊的2024~2025賽季德甲第19輪客場比賽中，金玟哉在球隊1比0領先的下半場第9分鐘頭球破門。金玟哉用頭稍微改變皮球飛行軌跡，將約書亞•基米希緊貼球門柱的角球送入球門。去年10月在與法蘭克福隊的比賽中攻入本賽季聯賽首粒進球的金玟哉，時隔3個月攻入聯賽第2粒進球，超過了上賽季聯賽記錄（1粒進球、2次助攻）。加上在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽上攻入的壹球，金玟哉本賽季在各項正式比賽上的進球數是3球。 據足球統計專門媒體《FotMob》透露，金玟哉在地面球競爭成功3次等“回傳”（攔截或獲得漏球）8次、搶斷和鏟球2次等，很好地守住了後方。另外，在當天的比賽中他的成功傳球次數最多，達119次，得到8.6分，被選為當場比賽最佳球員。金玟哉在16日與霍芬海姆隊的比賽中因擔心受傷而缺席比賽，但繼與沃爾夫斯堡隊（18日）的比賽後，當天也踢滿了全場。 拜仁在當天上半場第15分鐘憑借“主炮”哈裏•凱恩的進球領先。占據德甲射手榜第1位的凱恩攻入本賽季聯賽第17粒進球，與從法蘭克福轉會到曼城（英格蘭）的第2位奧馬爾•馬爾穆什（15球)）的差距拉大到了2球。拜仁隊在下半場第23分鐘被弗賴堡隊的馬蒂亞斯•金特攻入壹球，但守住了2比1的勝利，由此金玟哉的進球成為決勝球。 取得德甲5連勝的拜仁隊以15勝3平1負（積48分）的成績，與當天以2比2戰平RB萊比錫隊的第2名勒沃庫森隊（積42分）的積分差距擴大到了6分。擁有德甲最多冠軍紀錄（32次）的拜仁，正試圖自2022~2023賽季後時隔2年再次奪回聯賽冠軍寶座。拜仁隊主教練班桑•孔帕尼表示：“今天的比賽雖然不是我們隊最精彩的比賽，但這是最精彩的勝場之壹。” 李剛仁（24歲）所屬的巴黎聖日耳曼（PSG•法國）也連續19場比賽保持不敗，向聯賽冠軍又邁進了壹步。 同壹天，PSG在法國巴黎的王子公園球場舉行的2024~2025賽季法甲聯賽第19輪主場比賽中，以1比1與對方握手言和。本賽季歐洲五大聯賽中，唯壹沒有輸過球並保持領先位置的PSG隊當天取得平局之後，以14勝5平（積47分）的成績，與排名第二的馬賽隊（積37分）的積分差距擴大到了10分。PSG正在挑戰法甲聯賽4連冠。李剛仁首發出場，到下半場第15分鐘為止，共風險兩次射門，活躍在攻防兩端，但遺憾未能取得攻擊點（進球或助攻）。

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