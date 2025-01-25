國民年金“每月300萬韓元”領取者，37年來首次出現. January. 25, 2025 07:38. by 朴京敏記者 mean@donga.com. 自1988年引入國民年金制度後，時隔37年首次出現了每月領取300萬韓元以上國民年金的加入者。該加入者將年金領取時間推遲了5年，領取額比同等條件的其他領取者有所增加。 24日，據國民年金公團透露，今年1月國民年金（老齡年金）領取者中，首次出現了月領取額超過300萬韓元的加入者。該加入者從40年加入標準收入代替率（收到的錢）達到70%的制度實行初期開始，就繳納了30年以上的國民年金。另外，該加入者利用年金延期制度，將領取時間推遲了5年。年金延期制度是指，因就業等原因想要就業時，不再繳納保險費，最多可以推遲5年領取年金的制度。如果推遲年金開始時間，年金金額將按不同期限每年增加7.2%（每月0.6%）。如果延期5年，總共可以多領取36%。 最近，推遲年金領取時間的加入者正在增加。據國會保健福祉委員會所屬的國民力量議員崔寶允從國民年金公團收到的資料顯示，延期老齡年金領取者從2019年的4.1521萬名增加到了去年6月的12.8809萬名，增加了兩倍以上。據分析，雖然目前年金領取開始年齡為63歲，但仍然在現職工作的人越來越多。也就是說，如果領取者從事“有收入的業務”，因為減少領取額，所以推遲領取時間。 高額年金領取者也在迅速增加。據公團透露，以去年9月為基準，每月200萬韓元以上的領取者為4.625萬名，是2023年9月1.7178萬名的2.7倍。但是，由於國民年金基金枯竭等原因，高額領取者可能會長期減少。翰林大學社會福祉學系教授石在恩（人名音譯上同）表示：“年金平均發放額停留在60萬韓元左右是因為加入時間短而出現的獨特特性”，“今後為了克服低增長高齡社會，不得不以縮減領取額的形式進行（改革）。”

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