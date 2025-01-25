日本央行將利率從0.25→0.5%，達到17年來的最高水平. January. 25, 2025 07:38. by 東京=李相勛 常駐記者、金允珍記者 sanghun@donga.com. 日本銀行（中央銀行）24日將短期政策利率（基準利率）從0.25%上調至0.5%。這是自去年7月（0~0.1%→0.25%）以後，時隔6個月再次上調。 隨著日本銀行在當天的金融政策決定會議上決定上調利率，日本基準利率來到了17年來的最高水平。這是2008年10月因雷曼兄弟事件引發全球金融危機以來的最高水平。 有分析認為，此舉是為了穩定物價，同時是為了在2月初舉行美日首腦會談之前避開美國的壓力。如果提高利率，日元走低，日本的對美出口競爭力就會減弱，因此日本可能會表現出縮小對美貿易順差規模的意誌。 日本的超低利率降低了日元價值，提高了美元對日元的匯率。這提高了日本出口價格競爭力，成為對美貿易順差的主要原因。有分析認為，在美國總統特朗普強調貿易收支平衡、實施征收高關稅等強力保護主義政策的情況下，如果日本像現在這樣繼續保持對美貿易順差，美國將施加貿易壓力，並出臺“第二次廣場協議”（人為升值日元）。 美國投資銀行高盛集團對《路透社》指出，“日本對美國的貿易順差給本應阻止特朗普總統提高關稅的日本首相石破茂帶來了壓力。”據日本財務省透露，去年日本對美國的貿易順差規模僅次於中國、墨西哥、越南、德國，居世界第5位。韓國的對美貿易順差規模排在第7位。 在日本，從去年開始工資和物價壹起上漲，所謂的“經濟良性循環”開始了，提高利率的“經濟體力”成為後盾。在股市活躍、經濟復蘇的情況下，低利率刺激物價、助長日元走低現象，因此應該上調利率的主張得到了支持。 日本企業去年的平均工資上漲率為4.1%，是自1999年以後25年來的最高值。去年，日本消費者物價指數比壹年前上漲2.5%，繼2023年（3.1%）之後，再次超過了日本銀行的目標值（2%）。 在發達國家中壹直堅持放松銀根政策的日本，去年3月將基準利率從-0.1%上調至0∼0.1%，時隔8年廢除了負利率政策。最近壹年多來，日本三次上調利率，擺脫了長期維持的非正常放松銀根政策“安倍經濟學”，正式進入了“有利率的世界”。 日本銀行行長植田和男表示：“經濟緩慢復蘇，企業收益持續改善。今年也有很多人表示要提高工資”，表明了上調利率的背景。植田行長評價說，目前日本利率處於“極低水平”，並暗示將繼續上調利率。 另壹方面，當天韓國金融當局在日本提高利率後召開了金融狀況檢查會議。金融監督院院長李福賢（音）表示：“去年日本銀行上調利率後，美國雇傭指標惡化重疊，市場受到了沖擊，因此有必要仔細觀察今後對外條件的變化。”

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