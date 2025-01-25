檢察機關掌握“逮捕政界人士”的筆記等反駁尹錫悅主張的證據. January. 25, 2025 07:37. by 具瑉起記者、宋有根記者 koo@donga.com、big@donga.com. 據悉，從高級公職人員犯罪調查處（公調處）接手宣布12月3日緊急戒嚴案的檢察機關，已經掌握了可以反駁尹錫悅總統在憲法法院彈劾審理等場合各種發言的主要證據和陳述，正在準備面對面調查。檢方23日以與尹錫悅和時任國防部長金龍顯在憲法法院所稱“從象征性層面投入軍隊”等主張180度不同的調查記錄為基礎，正在準備對尹錫悅進行調查。 綜合《東亞日報》24日的采訪，檢察廳緊急戒嚴特別調查本部（本部長朴世鉉，首爾高等檢察廳檢察長）掌握了包括金龍顯在內的戒嚴部隊領導層的陳述和在國軍反間諜司令部、首都防衛司令部、特殊戰司令部等地沒收的多個證據。 據悉，檢方首先在扣押搜查反間諜司令部的過程中，掌握了與前國家情報院第一次長洪壯源提交的“政界人士逮捕名單”一致的內部實物筆記。尹錫悅方面21日在憲法法院辯論時表示：“完全沒有下達過逮捕執政黨代表韓東勛、國會議長禹元植的指示。”金龍顯也主張：“不是逮捕名單，而是擔心違反布告令的對象，讓他們觀察動向。”但有分析認為，繼洪壯源等人的證言之後，檢察機關又掌握了實物證據，從這一點來看，運營逮捕組的疑惑的真相已經非常明顯。 據悉，檢方在對前特戰司令郭種根的調查中還確保了金龍顯在抉定解除戒嚴後曾問過郭種根“能不能再次進入（選舉管理委員會大樓）”。檢方認為，與尹錫悅方面主張投入軍隊是“象征性措施”不同，有“掌握選舉管理委員會”的明確意圖。 檢察機關23日向首爾中央地方法院申請了延長拘捕令的許可，請求把對尹錫悅的拘捕期限延長到2月6日。周末對尹錫悅進行訪問調查的方案也在討論中。

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