明顯是陣營集結的政黨支持率……最終關鍵是“中立民心”. January. 25, 2025 07:37. . 韓國蓋洛普17日公布的輿論調查結果顯示，贊成彈劾尹錫悅總統的比率為59%，反對為36%。而“政權更疊論”占50%，“政權維持論”占40%。在表明自己的政治傾向屬於中間層的應答者中，贊成彈劾的比率（71%）和反對（21%）、政權更疊論（60%）和政權維持論（27%）之間的差距更大。雖然共同民主黨（40%）和國民力量黨（38%）在全體應答者的政黨支持率上不相上下，但結果顯示，中立層並沒有改變12月3日緊急戒嚴違憲和違法的認識。 上一周，在誤差範圍內，國民力量黨曾一度逆轉支持率，但共同民主黨再次領先，是因為在提前大選的可能性增加的情況下，看到關註逮捕、拘留尹錫悅和彈劾審理的保守層團結在一起，在野黨支持層也開始團結起來。不支持任何政黨的無黨層比戒嚴的上個月第一周減少11個百分點，為15%，與2022年大選一周前（14%）相似。 在無黨層減少到大選之前水平的政黨支持率混戰中，中間層贊成彈劾的比例是反對者的3倍以上，政權更疊論是政權維持論的兩倍以上，這一點值得關註。因為，作為陣營對立的結果，政黨支持率與中立層的彈劾民心有很大差距。在中立層，國民力量黨的支持率（24%）也低於共同民主黨（44%）。特別是中間階層對國民力量黨的信任度方面，不信任（71%）是信任（22%）的3倍以上。針對國民力量黨擁護聲稱“戒嚴合法”的尹錫悅、不能與極右勢力斷絕關系，中立層表現出了極度冷淡的態度。 但這並不意味著中立層完全倒向共同民主黨。共同民主黨的中立層支持率達不到贊成彈劾的比率和政權更疊論，意味著即使對執政勢力不滿意，也不足以認可構建“一極體制”並依靠強硬支持層的共同民主黨就是替代勢力。中立層對共同民主黨的信任（44%）未能超過不信任（45%），也是因為這個原因。 兩黨勢力的集結是陣營間極端對抉的產物。越是這種時候，就越要抓住代表擺脫陣營理論的常識性民心的中間層民心。國民力量黨現在應該與煽動分裂的尹錫悅劃清界限，作為執政勢力應該尊重法治。共同民主黨應該擺脫單方面的獨斷專行，發揮恢復穩定的政治力量。目前，中立層正在冷靜地觀察誰會糾正非法戒嚴的民主倒退，有秩序地收拾彈劾局面，結束國政混亂。

한국어