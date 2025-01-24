警察流下的血也應和破碎的西部地方法院同等對待. January. 24, 2025 07:24. . 20日淩晨對尹錫悅總統發出拘捕令後的首爾西部地方法院發生暴力沖擊事件是不現實的。破碎的玻璃窗和破碎的法院內部的樣子似乎只有在電影中才會出現。在彈核前總統朴槿惠的局面下，雖然社會混亂非常嚴重，但這種程度的事件並沒有留在記憶中。2025年韓國社會的底色原封不動地暴露了出來。因為出現在不到10年的時間裏韓國社會水平進一步下降的自嘲。 不僅是調查機關，司法部接下來也要對引發暴動的人嚴厲追究責任，這是毋庸置疑的。考慮到45年來第一次緊急戒嚴給韓國社會帶來的沖擊波將持續一段時間，即使是為了防止進一步的騷亂，嚴懲也不可避免。實際上，法院向以涉嫌妨礙執行特殊公務等申請拘捕令的人發放了大多數拘捕令，表現出了強硬的處罰意誌。朝野似乎對這樣的方向沒有異議。 但是，接觸這種社會空氣的一線警察們的心情並不高興。因為很少有人記得，政界會就集會示威中打傷警察的人應該受到嚴懲達成協議。一線警官們認為，在集會上流血、受傷的警察們一直被冷落。 西部地方法院事件發生僅16天前的事件也沒有受到特別的關註。當天，在首爾漢南洞總統官邸前，全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）所屬的集會參加者搶奪警察對講機，扔向警察的頭部。被對講機擊中的警察頭部被撕裂了3厘米左右。政治圈對此毫無關心。 民主勞總反而更加強硬。民主勞總表示，在警方匿名留言板上出現了相關警察“昏迷狀態”的文章，並以虛假事實、損害名譽等嫌疑起訴了文章作者。不但沒有向受傷警察的同事道歉，反而是起訴了他們。 這樣的事情是警察們的日常。阻止集會示威時受傷的警察去年超過了100名。去年11月在“尹錫悅政權下臺第一次總掘起”集會上發生的受傷者達105人。受傷者中還有骨折、韌帶破裂等嚴重受傷的警察。這是自2017年以後，時隔7年，在年度集會及示威過程中受傷的警察首次超過100人。當時，法院駁回了檢察機關申請的4名第一次總動員示威參加者的拘捕令。 當時，政界甚至出現了“譴責警察論”。共同民主黨等在野黨強烈反對警方拘留所有相關人員的方針。其根據是，一名在野黨議員在參加集會時受傷是因為警察。共同民主黨代表李在明甚至表示：“暴力警察的形象似乎證明了大韓民國是多麽倒退。” 在這個縫隙中受傷的105名警察的故事消失了。這並不是說西部地方法院的玻璃窗和法官室以及國會議員的健康並不重要。至少要同等份量地處理警察們流下的血。如果不想發生“第二次西部地方法院事態”的話。

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