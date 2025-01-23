涉嫌內亂首領的尹錫悅，是想成為反智主義首領嗎？. January. 23, 2025 07:45. . “每個人只選擇自己想看到和聽到的事實，或者用多數力量壓制對方意見，這種反智主義正在使民主主義陷入危機，損害對民主主義的信任。” 尹錫悅總統在2022年5月的就職演說中強烈批評了反智主義。尹總統表示：“持不同見解的人要想調整彼此的立場和妥協，要以科學和真相為前提。”19日淩晨，手持鐵管等物品的支持尹總統的示威者們對簽發總統拘捕令的首爾西部地方法院實施恐怖襲擊的事件，才是反智主義的象征。當天示威者們試圖從根本上否定大韓民國的法治主義。 但尹總統似乎決定把自己批判的反智主義用為武器。尹總統21日在憲法法院的彈核審理中主張：“在大韓民國，國會和媒體是比總統更強大的‘甲方’。”這是要求守護比李在明代表等巨大在野黨共同民主黨更‘乙’的總統，並要求相信散布不正當選舉陰謀論的極右油管博主的信息。像是故意展示一樣，尹總統梳著宣布戒嚴時一樣的二八開分頭，打著紅色領帶，這本身就具有象征性。 尹總統還繼續聲稱非法選舉陰謀論。他說：“在宣布戒嚴之前，對選舉公正性的信任存在很多疑問。不是否定選舉並提出陰謀論，而是為了確認事實。”他主張，為了尋找不正當選舉的事實，宣布了緊急戒嚴。 尹總統的發言前後矛盾。難道戒嚴部隊準備的鋁制棒球棒、電纜紮帶、眼罩、蒙面、繩子是用來確認真相的嗎？更何況，他在15日被捕後表示：“我國選舉中的舞弊證據太多了。”但在憲法法院的辯論中，他卻又悄悄地改口說：“需要確認真相。”也就是說，“太多的證據”在6天後變成了“需要確認的疑惑”。這些發言是尹總統自己確認了，他所相信的國民力量黨在去年4月10日議會選舉中獲得108席、勉強超過修憲阻止線（100席）的慘敗的結果是因為選舉舞弊，其實並沒有多少證據。前國軍情報司令盧相元的“只要抓住所有與不正當選舉有關的家夥嚴型拷打，就能確認不正當選舉是事實”的發言聽起來更接近真相。 讓人重新把尹總統的就職演說撿起來重讀一遍的是尹總統本人。尹總統17日在首爾拘留所表示：“從總統就職演說開始，我重新閱讀了之前對國民說的話，正在整理心情，回顧以往的國政。”尹總統自己的眼中，好象看不到自己已經成為曾經強烈批評的反智主義的化身和首領的樣子。尹總統現在還在分裂國民，支持自己就是“愛國公民”，反對自己就是“反國家勢力”。不是以愛國而是以“超級聊天（打賞）”賺錢為目的的極右油管博主們成了尹總統的心頭好。 已故文學評論家黃鉉產在2015年11月表示：“在由反智主義支配的獨裁國家，最日常的痛苦就是每天都要把不像話的話當作言之有理的話來聽。這種痛苦比想象的要大得多。”只有尹總統停止詭辯、撒謊和裝糊塗，才能減輕一點國民的痛苦。

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