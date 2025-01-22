尹錫悅首次出席憲法法院彈劾審理……戒嚴49天後再次在正式場合露面. January. 22, 2025 07:52. by 金自炫記者、李勝宇記者、安圭永記者 zion37@donga.com、suwoong@donga.com、kyu0@donga.com. 尹錫悅總統21日親自出席憲法法院審理現場，正面反駁了彈劾理由，稱從未指示過“把為了表決要求解除12月3日緊急戒嚴的決議案而聚集國會的國會議員們拉出來”。 尹錫悅當天出席在首爾市鐘路區憲法法院大審判庭舉行的第三次辯論，在憲法法院代理院長文炯培主持的審問中，被問到“是否曾在宣布戒嚴後指示首都防衛司令李鎮雨、特戰司令郭種根，把為了解除戒嚴決議而聚集到國會的國會議員拉出來”時，回答說：“沒有。”總統親自出席彈劾審理在韓國憲政史上尚屬首次。 尹錫悅還表示，在緊急戒嚴之前，沒有向崔相穆副總理遞過關於“緊急立法機構”的紙條。對於文炯培“是否給過企劃財政部長關於國家緊急立法機構的紙條”的提問，尹錫悅答稱：“沒有給過，後來在解除戒嚴後過了很久，才從媒體報道中看到出現了這樣的紙條。”他還表示：“能制作這個的人只有時任國防部長（金龍顯），但國防部長當時已被拘留，所以沒能具體確認（經過）。”在審理剛開始時獲得首次發言機會的尹錫悅表示：“我從懂事到現在一直過著公職生活，堅定地擁有著一種自由民主主義信念。憲法法院也是為了守護憲法而存在的機關，希望法官們能詳加體察。” 共同民主黨發言人朴炅美主張：“提出各種異議申請，對審理不服的尹錫悅改變了態度，參加了彈劾審理第三次辯論，並表示將在今後預定的所有期限內參加。這是集結支持者的不純意圖。”國民力量黨緊急對策委員長權寧世表示：“總統一直在說，將在彈劾審判中親自說明本人為什麽戒嚴。因為發布逮捕令而處於對峙狀態，所以現實上很難出面，既然情況已經解決，當然這是意料之中的事情。”

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