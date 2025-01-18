三星電子以本公司股票形式支付高管獎金…“強化責任經營”. January. 18, 2025 07:42. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子為了加強責任經營，歷史上首次將高管的部分獎金以本公司股票的形式支付。其方針是，如果支付約定1年後股價下降，實際支付股票數量也將減少。 三星電子表示，決定以本公司股票的形式支付今年對管理人員的超額利潤績效獎金（OPI）的壹部分，並於17日在公司內部公布了上述內容。OPI是如果年經營業績超過目標值，第二年初向職員支付的獎金，今年將於本月24日支付。 根據此次方針，常務必須選擇以公司股票形式支付50%以上的獎金，副社長支付70%以上，社長支付80%以上，在冊高管100%以公司股票形式支付。該股票將於1年後的明年1月實際支付，支付的股票從支付日起副社長以下1年內，社長團2年內不得拋售。以支付約定日為基準，常務和副社長、社長團將分別被設置2年和3年的出售限期。 特別是，如果1年後股價（以明年1月為準）比簽署協議時下跌，那麽支付股票的數量也會相應減少。例如，如果1年後股價下降10%，只得到約定股票數量的90%。 對此，三星電子解釋說：“這是為了進壹步明確管理人員的業務目標，強化責任經營”，“特別是將管理人員的獎金與股價直接掛鉤，除了營業利潤等經營業績外，還強化股價管理，擴大重視股東的經營。” 三星電子擬研究從明年開始將這種超額利潤獎金股票補償制度擴大適用於普通職員的方案。但是，以職員為對象引進時，是否用股票領取將由本人選擇。另外，三星電子表示，就職員的情況來說，將不會因股價下跌而減少股票支付數量。

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