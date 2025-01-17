“布告令是金龍顯抄錯了”……過於膚淺的推卸責任. January. 17, 2025 07:50. . 據悉，就戒嚴布告令中包含全面禁止國會、地方議會、政黨活動的條款，尹錫悅總統方面在向憲法法院提交的答辯中稱，“時任國防部長金龍顯錯誤地抄襲了過去的範文”。意思是說，金龍顯制定草案時原洋照抄了總統擁有國會解散權時期制定的布告令，而尹錫悅“因大意而放過了”。 布告令對實行戒嚴起到核心作用，作為戒嚴主導勢力，肯定要傾註心血。而金龍顯公訴狀上記載，實際上，金龍顯在宣布戒嚴兩天前向尹總統報告了事先起草的草案，完善指示事項後，第二天再次向尹總統報告，得到了批準。 但是，法律人士出身的尹總統主張，不知道1987年修憲後國會解散權被廢除的事實，所以原封不動地保留了該條款。這在常識上令人無法接受。金龍顯方面也反駁稱，“起草過程中沒有出現錯誤”。也就是說，經過總統的檢查，並沒有與原意不同的內容。更何況，在過去發表的布告令中，也沒有過具體禁止“國會、地方議會、政黨”活動的事例。“處抉未返崗專攻醫生”的條款在以前的布告令中，則連類似的內容都沒有。這不禁讓人懷疑，抄的是哪一份，是否反映了尹總統的想法。 尹總統方面還表示，“（布告令中）沒有阻止出入國會或選舉管理委員會的內容，也沒有阻止”，但迄今為止的調查結果顯示，不是沒有做，而是沒做成。尹總統在宣布戒嚴後指示警察廳長“逮捕所有想要進入國會的議員！這違反了布告令。”警察大舉出動機動隊和大巴封瑣了國會。他還向選舉管理委員會派遣了軍隊，逮捕了職員，並試圖拆除服務器。 尹總統方面主張戒嚴部隊打破玻璃進入國會本廳是“為了阻止興奮的群眾”的主張也是荒唐的。據調查，尹總統指示軍隊“即使開槍”“用斧頭砸碎”也要進入全體會議場，把議員們拉出來。也就是說，投入軍隊的目的是破壞解除戒嚴的表抉。尹總統曾表示“不會逃避責任”，現在卻把違憲、違法部分歸咎於下屬，進行膚淺的辯解，這副洋子看起來太拙劣了。

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