社區醫生，充分診療…收取“咨詢費”. January. 16, 2025 08:26. by 趙維拉記者、朴京敏記者 jyr0101@donga.com. 今後，在社區醫院面對面診療時間較短的所謂“3分鐘診療”將消失。政府計劃，對目前沒有其他補償體系的患者咨詢及教育也制定收費標準（健康保險支付的診療費），營造醫療團隊有充分的時間進行診療的環境。 15日，據醫療改革特別委員會、保健福利部等部門透露，為加強基層（初級）醫療機構（醫院級），政府計劃引入“捆綁收費”。捆綁收費不是像目前“按行為收費制”壹樣，對個別行為制定診療費的方式，而是對治療壹名患者時所需的全體行為進行定價的方式。捆綁收費中包括咨詢、教育、管理等項目，使高齡患者和慢性疾病患者等在基層醫療機構充分接受治療。醫院發生“3分鐘診療”的原因之壹是咨詢等項目沒有制定費用。 捆綁收費有望在基層醫療機構中發揮壹種“手冊”功能。例如，70歲高血壓患者目前在醫院接受治療時，醫生只能進行診斷和開處方。如果引進捆綁收費制度，將根據診斷1次及咨詢5分鐘、每月2次教育等捆綁收費標準對患者進行診療。醫療改革特別委員會相關人士表示：“在診斷、處方等日常診療中納入咨詢，最終可以提高基層醫療機構的醫療質量”，“預防慢性疾病惡化為重癥疾病的情況，減少整體醫療費支出。” 政府還將考慮性別、年齡、健康狀況、醫院使用次數等，對患者危險群進行分類，並根據患者危險群適用捆綁收費。正在討論對高危人群提高收費的方案等。 捆綁收費將首先適用於為解決患有多種疾病或到多家醫院就診時醫藥品重復處方、個別診療科進行診斷、綜合診療困難的問題而推進的“基層醫療創新示範事業”。示範事業（試點項目）很有可能采取診療科目不同的多名醫生共同診療患者的方式。

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