自己變成光身子皇帝的尹錫悅. January. 16, 2025 08:25. . 如今的尹錫悅總統彈劾局面和8年前朴槿惠總統被彈劾時相比，既有堪稱既視感的相似之處，也有明顯不同的面貌。8年前，前總統民政首席秘書禹柄宇拒絕領取國政調查特委出席聽證會的要求，政界和網民紛紛公開通緝，批評輿論不斷擴大，出現了“法律泥鰍”的說法。當時的禹柄宇是彈劾局面中的“配角”，但在此次彈劾局面中，主演尹總統一直對直接審理和調查持不合作態度，“法律泥鰍”再次成為熱門話題。 尹總統去年12月起初表示“不會回避法律責任”，但後來回避接收憲法法院送達的彈劾審判文件，還拒不回應調查機關的傳喚要求。調查機關發布逮捕令後，又展開“發布逮捕令的管轄法院有誤”等法律技術人員式的邏輯，甚至引起“正在讓全體國民學習刑事訴訟法”的嘲諷。此前多次拒絕采訪的“發小”、延世大學法學專門研究生院教授李哲禹一針見血地指出：“本來尹總統展現的形象是堂堂正正的，但現在變得非常寒酸。他應該主動接受調查。”尹總統把總統警衛處推在前面，阻止共同調查本部執行逮捕令，最終於第一次逮捕令發布16天後的15日被捕。 彈劾案通過的當天，與朴槿惠前總統表示“因我的不德和過失而經歷國家混亂，向國民表示歉意”不同，尹總統表示“絕對不會放棄”。執政黨試圖阻止“6人體制”的憲法法院恢復正常，執政黨議員們為了阻止執行對尹總統的逮捕令，還參加了漢南洞總統官邸前的示威。在野黨似乎也意識到了李在明代表的司法風險，為了盡快進行彈劾審判，速戰速決地史上第一次彈劾了代理總統的國務總理韓德洙，加劇了混亂。 由此，韓元兌美元的匯率暴漲到了外匯危機後的最高值，在國家信任度下降的危機中，經濟風暴不可避免。時隔8年再次執政的特朗普政府第二屆上臺前夕，韓國時隔8年再次彈劾總統，首腦外交處於空白狀態。 在安徒生童話《皇帝的新衣》中，出現了聲稱“我會給您做傻瓜眼裏看不到的特別衣服”的裁縫和為了不成為“傻瓜”而謊稱看不見的衣服非常漂亮的大臣。誤導不正當選舉疑惑和戒嚴必要性的極右油管博主和戒嚴核心人士，還有以“為了總統”的名義說謊的尹總統周邊人士，分別看起來像童話中的裁縫和臣子。不管怎樣，脫掉衣服的是皇帝自己。 童話的結尾，是天真爛漫的孩子向赤身露體遊行的皇帝揭露了“皇帝沒穿衣服”的真相，滿心羞愧的皇帝慌忙地結束了遊行。此後皇帝怎麽樣，故事留下了開放的結局，但被黃金和綢衣權威所掩蓋的皇帝肉身暴露後，能否正常發揮其作用還是個疑問。童話中的皇帝似乎至少還有些害羞。

한국어