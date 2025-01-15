從濟州開始，在濟州結束！具滋哲決定退役，結束18年職業球員生涯. January. 15, 2025 08:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “在倫敦奧運會頒獎儀式上看到掛著獎牌升起太極旗的樣子給我留下了最深刻的印象。” 曾作為韓國國家足球隊隊員活躍在賽場上的具滋哲（36歲•濟州•照片）14日在首爾鐘路區足球會館舉行的退役記者會上做出了上述表示。具滋哲作為23歲以下國奧隊隊長出戰的2012年倫敦奧運會上，帶領韓國隊獲得了歷史上第壹枚銅牌。具滋哲在與日本隊的銅牌爭奪戰中，在韓國隊以1比0領先的下半場第11分鐘攻入制勝壹球，成為韓國隊以2比0獲勝的主角。他回憶說：“作為A代表隊的成員，2011年在日本劄幌舉行的韓日戰（友誼賽）上以0比3負於對手，感到非常慚愧。我抱著在奧運會韓日戰上如果輸了就放棄足球的想法參加了那場比賽。” 2007年在職業足球K聯賽濟州開始職業球員生涯的具滋哲在4年後進軍德甲，在沃爾夫斯堡、奧格斯堡、美因茨等球隊效力。此後，他先後效力於卡塔爾聯賽阿爾加拉法和豪爾隊，2022年再次回到老東家濟州，效力了三個賽季。作為中場球員的具滋哲在K聯賽常規賽上的總記錄是8粒進球和19次助攻（95場）。具滋哲說：“腳踝和膝蓋等部位出現疼痛時，恢復速度比以前慢，所以決定退役。” 具滋哲與“摯友”奇誠庸（36歲•FC首爾）、李青龍（37歲•蔚山現代）等壹起作為A代表隊的主力活躍在球場上，引領了2010年代的韓國足球。兩次參加世界杯（2014、2018年）的具滋哲共參加了76場A級比賽，攻入19粒進球。在2011年卡塔爾亞洲杯上，他還以5粒進球榮登最佳射手寶座。“早1989年生”的具滋哲（2月生）和奇誠庸（1月生）、李青龍（1988年7月生）是朋友。三人中最先脫下足球鞋的具滋哲說：“誠庸和青龍感到非常遺憾，並對我說辛苦了。很榮幸能和他們壹起度過球員生活。” 具滋哲通過濟州的“青少年顧問”開始了自己的第二個足球人生。他計劃以在歐洲踢球的經驗為基礎，對球隊的青少年訓練項目等提出建議。具滋哲表示“希望發掘優秀的球員，幫助這些球員在壹線隊中順利落戶”，表明了今後的計劃。

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