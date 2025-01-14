李剛仁法甲聯賽貢獻個人賽季第3次助攻…孫興慜帶隊晉級足總杯64強，貢獻賽季第7記助攻. January. 14, 2025 08:35. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 李剛仁（24歲•左圖）在今年首場法甲聯賽比賽中貢獻了本賽季第3次助攻，為巴黎聖日耳曼（PSG）的勝利助了壹臂之力。 PSG隊13日在法國巴黎王子公園球場舉行的與聖埃蒂安隊的2024~2025賽季法甲聯賽主場比賽中以2比1獲勝。 作為右中場首發出場的李剛仁在上半場第13分鐘助攻了烏斯曼•登貝萊的首開記錄進球。在邊路接到李剛仁傳球的登貝萊帶球進入禁區後，左腳射門得分。李剛仁在兩場法甲聯賽比賽中連續貢獻助攻，本賽季助攻次數達到3次（6球）。登貝萊在上半場第23分鐘利用點球擴大比分，PSG在下半場第19分鐘任意球失掉壹球，但此後力保球門不失，守住了勝利。PSG在聯賽中保持不敗記錄，目前排在積分榜首位（積43分•13勝4平）。聖艾蒂安排在第16位（16分•5勝1平11負）。 李剛仁自去年12月11日與薩爾茨堡紅牛隊（奧地利）進行的歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽比賽後，時隔約壹個月再次打滿全場。據足球統計專門媒體《SofaScore》報道，李剛仁當天共投傳了7次關鍵傳球，傳球成功率達到94%。該媒體給李剛仁打出了球隊最高分8.6分。 英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊的孫興慜（33歲•右圖）12日在與第5級聯賽塔姆沃思隊的英格蘭足總（FA）杯64強賽客場比賽中，貢獻了本賽季第7次助攻。托特納姆熱刺隊將孫興慜等部分主力球員排除在首發陣容之外，以1.5軍的身份參加了比賽。但在塔姆沃思隊堅強的防守下，以0比0結束了常規時間，被拖進了加時賽。這是托特納姆熱刺隊歷史上第四次在足總杯上與第5級以下聯賽球隊進行加時賽。 托特納姆熱刺隊在加時賽開始時就派上了孫興慜。 孫興慜在加時賽上半場第10分鐘突破過程中被對方球員犯規，獲得了任意球。作為罰球手出場的佩德羅•福羅沒有射門，而是向前傳的球被布倫南•約翰遜接到後傳到了中場，但皮球打中塔姆沃思隊球員的腳，成為了烏龍球。孫興慜在加時賽下半場第2分鐘助攻了德揚•庫盧塞夫斯基的進球。接到孫興慜的滲透傳球後，庫盧塞夫斯基左腳射門破門。孫興慜的賽季記錄也來到了7粒進球和7次助攻。最終以3比0獲勝的托特納姆熱刺隊將在FA杯32強賽上與英超阿斯頓維拉隊交鋒。 由磚頭工和出租車司機等另有職業的選手組成的塔姆沃思隊面對熱刺隊毫不畏縮地堂堂正正地戰鬥，吸引了人們的視線。塔姆沃思隊的中場球員湯姆•麥格林奇表示：“這是令人吃驚的壹天。很可惜，明天要回公司了。”他的職業是諾丁漢特倫特大學的講師。

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