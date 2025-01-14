國情院：“朝鮮強迫派俄軍人在被俘虜前自殺式爆炸”. January. 14, 2025 08:34. by 金埈馹 jikim@donga.com. 韓國國家情報院13日向國會情報委員會報告稱，據掌握的情況，朝鮮當局強迫為支援俄羅斯而派遣的朝鮮軍人在被俘虜前自殺身亡。 國民力量黨議員李成權、共同民主黨議員朴善源等情報委朝野幹事表示，國情院當天在國會情報委全體會議上報告說，朝鮮軍陣亡者所持的筆記中記載了上述內容。根據該方針，一名朝鮮士兵在面臨被烏克蘭軍隊俘虜的狀況時，高喊“金正恩將軍”，試圖用手榴彈自爆，結果被擊斃。 國情院報告說，最近已經確認，被烏克蘭當局俘虜的兩名朝鮮軍人屬於此前派遣的偵察總局2500名戰力。據悉，他們陳述稱，朝鮮當局沒有承諾派兵工資，收到的是“優待英雄”的公告。 韓國情報當局就最近被烏克蘭軍隊俘虜的兩名朝鮮軍人表示，如果本人願意前往韓國，韓國將與烏克蘭協商掌握人身的方案。李成權說：“那名俘虜沒有表明去韓國的立場。國情院的立場是，如果（朝鮮軍人）提出歸順要求，將積極與俄羅斯、烏克蘭進行協商。”烏克蘭總統澤連斯基當地時間12日在“X”上用韓文表示：“只有在（朝鮮國務委員長）金正恩能夠推進交換被扣留在俄羅斯的烏克蘭戰俘和朝鮮軍人時，才準備把朝鮮軍人移交給金正恩。” 據國情院掌握的情況，截至目前，派遣到俄羅斯的朝鮮軍人中，死亡300多人，負傷2700多人，死傷達3000多人。

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