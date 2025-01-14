盒飯和內部食堂“午餐通脹”逾4%. January. 14, 2025 08:34. by 世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com. 據調查，在餐飲物價（在外就餐物價）上漲率連續3年超過3%的情況下，去年連性價比高的解決壹頓飯的盒飯和內部食堂的價格也上漲了4%以上。國內政治不穩定仍然存在，而且美國征收普遍關稅等不確定性也很大，因此今年餐飲物價上漲是不可避免的。 13日，據統計廳統計，去年餐飲物價比前壹年上升了3.1%。這壹數值高於整體物價上漲率（2.3%），餐飲物價從2022年開始連續3年保持3%以上的上漲率。特別是以代表性的平民餐飲品種為中心，上升趨勢仍在持續。炒年糕的價格上漲了5.8%，漢堡包（5.4%）、紫菜包飯（5.3%）、炸雞（4.8%）等的價格也大幅上漲。性價比高的壹頓飯，上班族經常光顧的便當（5.9%）和內部食堂（4.2%）的價格暴漲，增加了負擔。 由於氣候異常等原因，食材價格上漲產生了很大的影響。去年農畜水產品價格同比上漲5.9%，蔬菜類價格暴漲8.2%。 預計今年餐飲業物價的高位運行仍將持續。特別是進口大部分食材的我國特性上，韓元兌美元匯率暴漲會導致進口價格的上升，進而助長價格的上漲。韓國農村經濟研究院最近向國會提交的資料中分析說：“高匯率導致的進口材料價格上漲會導致生產費用的增加，很有可能導致加工食品和餐飲物價的上漲。” 政府在春節即將到來之際，將全力管理食品物價。當天，農林畜產食品部表示，將投入約2億韓元的預算，到27日為止，向在農水產品網上批發市場出貨農產品的賣家支援50%的運費。另外，蘋果、蘿蔔、白菜等春節旺季商品將被選定為網上批發市場的特色商品，並以10%的折扣價格供應。16家食品企業為迎接春節，在大型超市和便利店等地以最高50%的折扣銷售產品。CJ第壹制糖打折銷售速食飯、午餐肉、炒年糕等，農心對拉面和快餐類等53種產品打7折銷售。

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