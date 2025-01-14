在野黨：“尹錫悅要求警衛處動刀動槍”……警衛處：“與警方接觸的幹部已被停職待命”. January. 14, 2025 08:33. by 申娜莉記者、安圭英記者 journari@donga.com、kyu0@donga.com. 警衛處內部有人爆料稱，在執行第二次逮捕令之前，尹錫悅總統要求總統警衛處使用槍、刀等武力。雖然尹錫悅方面否認，稱“這是虛假事實”，但警衛處當天表示，已經對涉嫌向警察廳國家調查本部內部機密的幹部停職待命。有人指出，警衛處內部爆料和機密泄露事實被公開實屬罕見，由於內部對警衛處次長（代理處長）金成勛等強硬派指揮部的反對，警衛處出現了裂痕。 國會行政安全委員會在野黨幹事、共同民主黨議員尹建永13日召開記者會主張，尹錫悅在第一次抓捕前一天與6名總統警衛處幹部共進午餐時指示“對於想要接近我逮捕我的警察，即使不能開槍，也要帶著刀，無條件予以阻止”。尹建永表示，通過警衛處幹部的舉報，掌握了上述情況。 警衛處就前一天金成勛在警衛處會議上對反對使用武力指示的幹部停職待命的另一爆料表示：“經確認，（被停職待命的）對象與國家調查本部相關人士見面，告知了軍事主要設施位置等內部信息。”這等於確認了警衛處幹部試圖否認使用武力的指示，與想要執行逮捕令的警察合作的事實。 有人指出，警衛處幹部找到在野黨議員，舉報警衛對象總統的發言，並向即將執行逮捕令的警方告知官邸內部設施，從以保安為生命的警衛處特性上看，很難找到先例。熟知警衛處情況的某相關人士表示：“在絕對保護總統人身安全的本職業務和阻止執行拘捕令的正當性之間苦惱的部分職員聽到尹總統指示使用武器的主張後，認為‘不應該這樣’，因此破例出現了爆料。” 據悉，警方在涉嫌妨礙對尹錫悅執行第一次逮捕令（妨礙特殊公務執行）的警衛本部長李光宇（音）當天也沒有回應傳喚要求後，正在研究申請逮捕令的方案。另有觀察人士認為，如果法院簽發針對金成勛申請的逮捕令，在對尹錫悅的第二次逮捕過程中，有可能同時逮捕金成勛和李光宇。

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