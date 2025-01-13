韓元貶值到“戰爭中盧布”的程度……不能再發生8年前的“彈核經濟”. January. 13, 2025 08:44. . 據調查，受12月3日非法戒嚴和彈核政局的影響，去年12月韓元貶值幅度僅次於戰爭中的俄羅斯，在30個主要國家（G30）中居第二位。連續3個月保持1%以上上升率、一度趨於穩定的物價也以大部分原材料靠進口的食品為中心動蕩，使消費萎縮。政局的不穩定動搖了匯率，下跌的韓元價值再次刺激物價，“滯脹（物價上漲中的經濟停滯）”的可能性正在增大。 去年12月底，美元對韓元比價比一個月前下跌5.3%。雖說因為預計美聯儲將放慢下調標準利率速度，導致美元強勢，但在G30中，下降幅度比韓國大的國家只有下降6.4%的俄羅斯。與因特朗普二期政府上臺而遭受最大經濟打擊的中國（-0.8%）和墨西哥（-2.2%）相比，韓國的下降幅度也非常嚴重。 韓元貶值直接影響到國內的物價。蛋黃醬等沙拉醬的價格本周預計平均上漲20%以上，糕點企業上調近10%以體現巧克力等進口原材料成本上升。這是趁物價當局的監視變弱之機，果斷上調了價格。不少人擔心，在彈核朴槿惠總統的2017年初，食品類價格上漲7.5%，是往年上調幅度的兩倍，上述情況會再次發生。高物價導致消費心理急劇萎縮。去年1月至11月，包括服裝、汽車、家電、食品等在內的國內消費已比前一年減少2.1%，是自2003年信用卡事件後21年來的最低值。 有分析認為，圍繞執行尹錫悅總統逮捕令的矛盾加劇，如果特朗普第二屆政府本月20日上臺後出臺美國優先主義政策，韓元對美元匯率將進一步上漲，有望突破1500韓元大關。如果外匯危機、全球金融危機時看到的1美元兌1500韓元左右的匯率成為現實，韓國經濟將進入“完美風暴”之中。要防止以政治不確定性為借口對匯率和物價管理放手不管，導致像8年前彈核政局時那樣失魂落魄、經濟遭受巨大沖擊的事情發生。

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