美國國服T恤衫對我們意味著什麽？. January. 11, 2025 07:34. . 最近，在美國零售企業沃爾瑪超市有賣得非常火爆的T恤衫。去年獨立紀念日（7月4日）上市的該衣服胸前印有“AMERICAN MADE”（美國產）字樣，下端有小星條旗圖案。乍壹看，與其他呼籲愛國心的“國服”商品沒有什麽不同，但有兩個特別之處。首先價格僅為12.98美元（約1.9萬韓元），非常低廉。另外，紡紗、染色、縫紉等所有生產過程實際上都在本土進行。棉花的原產地當然也是美國。 T恤衫是壹家名為“American Giant（美國巨人）”的企業的品牌。據說，溫斯洛普代表回憶起兒時的鄉愁，創立了這家公司（2011年）。在他度過幼年時期的20世紀70年代，美國的服裝產業競爭力相當高，街上穿著質量好的國產服裝的人非常多。但此後隨著全球化的發展，生產基地轉移到了人工費低廉的中國等海外，進口服裝瞬間占領了美國市場。溫斯洛普想扭轉時光機，證明美國仍然可以生產出物美價廉的衣服。該公司與美國南部農場建立了合作關系，以低廉的價格采購原材料，並通過工廠自動化降低了生產成本。最終，通過與沃爾瑪簽訂大規模供應合同，確保穩定的銷路，成為了13美元T恤能夠實現的秘訣。 當然，這種產品的成功事例只是極少數。在美國銷售的衣服中，海外生產的進口產品仍占95%以上。但是，美國巨人的“小試驗”讓美國受到了不小的鼓舞。因為他們展示了不依賴外國，單純地通過本國供應網生產產品，並由此提出了守護產業基礎、創造工作崗位的標本。如果特朗普二期政府按照承諾大幅提高進口產品關稅，“美國制造”的競爭力將進壹步倍增。也就是說，企業即使不呼籲愛國心，也可以向消費者推出不亞於外國產品的性價比產品。想要在本國進行所有生產過程的企業們的步伐與下屆政府的政策基調100%吻合。不僅是關稅，不知道今後還會有什麽樣的獎勵措施能造就“第二個美國巨人”。 美國對制造業復興的期待感反而會成為韓國相當大的挑戰。因為，如果美國在高關稅壁壘的基礎上，用比以前更嚴密的供應網築起銅墻鐵壁，韓國企業擠進巨大北美市場的空間將越來越小。雖然最近韓國因最大市場中國出口放緩而苦苦掙紮，但去年韓國對美國實現了史上最大的順差，在貿易戰線上取得了不錯的成績。但是情況正在發生巨變。特朗普當選總統僅靠保護貿易和回巢政策還不夠，美國國內生產困難的核心產業將擠壓像韓國這樣的盟國，施壓要求在美國土地上建工廠。對於依賴美國安保的韓國來說，這種要求是絕對不能忽視的。特朗普在就任之前，甚至不惜威脅鄰國交出領土。 韓國企業在美國的不利因素基礎上，因中國推出低價商品，受到了雙方的夾擊。如果內需市場被中國產海嘯蠶食，美國等海外市場的銷路也受阻，那麽不僅會面臨單純的通商危機，稍有不慎就會面臨產業基礎崩潰的局面。像這樣，對外環境日益惡化，而必須堅持下去的國家仍是壹團糟。對於企業來說，這是比任何壹年都不安的壹年。

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