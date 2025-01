壹本生動介紹“6•25派遣”瑞典醫療隊活動情況的圖書. January. 10, 2025 08:52. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 最近出版了壹本用彩色照片等生動地介紹6•25戰爭當時派遣到韓國的瑞典醫療支援團的活動情況的圖書。 這是瑞典6•25參戰勇士協會之壹的“韓瑞協會(Koreanska S¨allskapet)”出版的題為《6•25戰爭的瑞典野戰醫院(The Swedish Field Hospital in the Korean War)》的書冊。該冊子是由運營首爾龍山區戰爭紀念館的戰爭紀念事業會(會長白承周)捐款制作的。戰爭紀念事業會於2023年9月訪問瑞典,收集了有關6•25戰爭的當地資料,並向韓瑞協會轉交了捐款。 該冊子內刊登了瑞典參戰勇士們在6•25戰爭當時在釜山等地親自拍攝的100多張彩色和黑白照片。其中包括身穿野戰服的瑞典醫療支援團所屬醫生和護士們為排著長隊的兒童進行診療,向孤兒們轉達救援物資的同時,照顧行動不便的老人等。河溝旁密集的棚戶區等曾是難民聖城的釜山各地的風景也用彩色照片進行了介紹。 據悉,這些照片大部分都是韓國國內首次公開的照片。冊子用英語和瑞典語記錄了6•25戰爭的爆發背景、瑞典的參戰經過、當時釜山的情況、對參戰勇士的采訪等。戰爭紀念事業會方面表示:“從28日開始,可以在戰爭紀念館2樓6•25戰爭檔案中心圖書資料室看到冊子。” 韓瑞協會名譽會長拉斯•弗裏斯克對幫助出版的戰爭紀念事業會表示感謝,並表示:“希望(通過這本書)讓當時幫助過無數韓國軍人和平民的瑞典的人道主義支援和努力廣為人知。” 瑞典在6•25戰爭當時最先向韓國派遣了醫療支援人力,在醫療支援國中最長的6年6個月裏持續進行了支援活動。在釜山設立紅十字協會野戰醫院,治療了2萬5000名以上的軍人和民間人士,停戰後還與丹麥、挪威壹起開設了國立中央醫療院,並向韓國醫療團隊傳授了先進的醫療技術。

