“第一兄弟”馬斯克和《機械戰警》反烏托邦. January. 09, 2025 08:04. . 在美國好萊塢電影《機械戰警》（1987年）中，實際支配底特律的是OCP這一大型科技企業。最終，以掃蕩各種犯罪為名，制造了將機器與前任警察的身體相結合的機械戰警，並開發了軍用機器人ED-209。但是，在試演過程中ED-209出現故障，殺害了市民。OCP只顧著創造收益的武器開發，對市民的安全並不關心。這體現了覬覦國家領域的巨大技術企業的危險性。 看到成為美國當選總統特朗普親信的特斯拉首席執行官兼太空探索公司首席執行官馬斯克最近的行蹤，想起《機械戰警》是不是有些牽強呢? 他最近在歐洲各國引發“幹涉內政”爭議後，在美國國內又出現了安全威脅論。 在與美國有著特殊關系的英國，馬斯克對斯塔默首相的攻擊演變成朝野之間的爭論。馬斯克表示，斯塔默在擔任皇家檢察廳廳長時，沒有認真調查兒童性剝削事件，“斯塔默應該辭職。這是國家的恥辱。”對此，斯塔默反駁稱，“這是越界的主張，是謊言和虛假信息”，但英國保守黨要求對性剝削事件進行全面調查。英國《泰晤士報》報道說：“馬斯克證明了自己有能力在英國國內營造政治氛圍。特朗普雖然沒有介入這場爭論，但與馬斯克關系密切的事實提出了嚴重的風險。” 在歐洲第一經濟大國德國，馬斯克也是爭論的核心。這是因為，面對2月23日的德國議會選舉，馬斯克公開支持極右政黨“德國選擇黨”，並決定與總理候選人共同黨首魏德爾舉行現場脫口秀等，介入了選舉。繼去年12月20日發表“只有選擇黨才能拯救德國”的文章後，今年他又在德國報紙上刊登了支持選擇黨的投稿。 美國國內有人警告，馬斯克有可能成為安全威脅。預備役陸軍中將拉塞爾·奧納裏去年12月31日在《紐約時報》投稿中寫道：“白宮不能因為馬斯克向特朗普的連任捐贈了巨額資金而無視國家安保的危險。”因為特斯拉的上海工廠占全球生產量的一半左右，馬斯克表示應該將臺灣建設成中國的特別行政區等，表現出了親華的步伐。 主要國家之所以對馬斯克的發言保持高度警惕，是因為他以特朗普的全面信任為基礎，在全球技術業界和美國政界行使著巨大的影響力。 挪威首相斯特勒6日在接受電視臺采訪時表示：“對社交媒體擁有巨大接近權和大規模經濟資源的人直接參與其他國家的內政，令人擔憂。” 與馬斯克的影響力一道，他的商業帝國正在迅速擴張。太空探索公司的衛星網絡服務“星鏈”提供給100多個國家的400萬人，掌握了低軌道衛星通信市場。太空探索公司不僅構建了民用衛星服務，還構建了軍用衛星服務。只是希望大型技術企業OCP稱霸的電影中的反烏托邦不要成為現實。

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