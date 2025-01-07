PSG隊實現法超杯三連冠…李剛仁入隊後的第四冠到手. January. 07, 2025 08:12. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 2001年出生的屬蛇的足球明星李剛仁（24歲•巴黎聖日耳曼•PSG）在“蛇年”乙巳年首場大賽上向國內粉絲們傳達了奪冠的喜訊。李剛仁身穿PSG隊服，第四次捧起了冠軍獎杯。 PSG隊6日在卡塔爾多哈舉行的與AS摩納哥隊的法國超級杯比賽中，憑借著烏斯曼•登貝萊在下半場補時階段攻入的制勝壹球，以1比0獲勝。PSG實現了3連冠，將大賽最多冠軍記錄增加到了“13”。該大賽是上賽季的法甲聯賽冠軍和法國杯冠軍球隊以壹場定勝負決出冠軍的比賽，也被稱為“法國超級杯”。上賽季PSG席卷了法甲聯賽和法國杯，聯賽排名第2位的AS摩納哥隊幸運地獲得了參賽資格。 作為右前鋒首發出場的李剛仁到下半場被替換下場為止共消化了67分鐘的比賽。據足球統計專門媒體《SofaScore》報道，李剛仁貢獻四次關鍵傳球（轉化為射門的傳球），整體傳球成功率達到83%。李剛仁雖然沒有進球，但通過活躍的跑動幫助球隊展開進攻。 李剛仁自2023年7月加入PSG隊後，第四次品嘗了奪冠的滋味。李剛仁在PSG的第壹個賽季2023~2024賽季，在36場比賽中攻入5球（5次助攻），為球隊實現法甲三冠王助了壹臂之力。去年1月，李剛仁在法國超級杯（2比0•PSG勝）上首次獲得了冠軍。當時李剛仁在對陣圖盧茲隊時，在上半場第3分鐘率先攻入制勝壹球，被評為當場比賽最佳球員（MVP）。此後，他又在法甲聯賽和法國杯上隨球隊壹起拿到了冠軍。 李剛仁本賽季已在24場比賽中攻入6球（2次助攻），超過了上賽季的進球記錄。PSG隊主教練路易斯•恩裏克在今年法超杯之前舉行的記者會上表示：“多面手李剛仁是很有發展潛力的球員。”截至6日，本賽季也向多冠王發起挑戰的PSG隊目前排在法甲聯賽頭名。法國杯也已進入了32強。 李剛仁在今年的韓國國家足球隊中也要發揮進攻核心作用。李剛仁在去年洪明甫主教練上任後舉行的2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽6場比賽中全部首發出場。目前排在B組第1位的韓國隊將在3月20日主場迎戰阿曼隊，繼續進行第3輪預選賽。李剛仁雖然從“洪明甫號”的角度主導了進攻，但在第3輪預選賽上還沒有嘗到進球的滋味。此前李剛仁在第2輪預選賽中攻入3球（4場比賽）。

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