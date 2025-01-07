朝鮮在特朗普就任兩周前試射中程彈道導彈. January. 07, 2025 08:09. by 尹相虎記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮6日向半島東部海域發射了中程彈道導彈。這是進入新年以來朝鮮首次發射導彈，也是自去年11月發射超大型火箭炮（KN-25）後，時隔兩個多月再次發射導彈。分析認為，朝鮮在韓國發生彈劾事件後舉行首次韓美外長會談之際進行這一挑釁，是在特朗普第二屆政府上臺之前展示存在感。韓美當局還捕捉到了朝鮮再次發射洲際導彈挑釁的征兆，正在密切關註相關動向。 據韓國軍方透露，6日中午12時許，朝鮮從平壤一帶發射一枚洲際導彈級導彈。移動式發射車發射的導彈飛行約1100公裏後，越過鹹鏡北道吉州郡前海蛋島上空，墜落在東部海域。據了解，其頂點高度約為100公裏。 韓國軍方認為，朝鮮可能發射了去年4月在國務委員長金正恩的參觀下發射的新型超音速洲際導彈（火星炮-16丁型）。韓國軍方人士表示：“也有可能是在金正恩參觀的情況下發射了火星炮-16型改良型。”據悉，韓美當局還捕捉到了平壤一帶更大規模的發射架移動情況。韓國軍方消息人士表示：“正在防範再次發射洲際導彈的可能性。” 美國國務卿布林肯當天在韓美外長會談結束後舉行的聯合記者會上表示：“有可信的情報顯示，莫斯科（俄羅斯）有與朝鮮共享尖端宇宙及衛星技術的意圖。”美國外交負責人正式確認，作為向俄羅斯大規模派兵和武器支援的代價，俄羅斯向朝鮮提供尖端技術的動向。布林肯還表示：“（俄羅斯總統）普京有可能推翻數十年來的政策，容忍朝鮮擁核。”

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