《魷魚遊戲2》無緣金球獎最佳作品獎…《幕府將軍》斬獲4冠王. January. 07, 2025 08:08. by 李浩宰記者 hoho@donga.com. 入圍今年美國金球獎電視劇部門最佳作品獎（最佳劇集）最終候選名單的《魷魚遊戲》第二季很遺憾沒能獲獎。最佳作品獎頒給了去年在艾美獎上橫掃18個獎項的以17世紀的日本為背景的電視劇《幕府將軍》。 5日（當地時間），在美國洛杉磯舉行的第82屆金球獎頒獎典禮上，《魷魚遊戲》第二季未能獲得最佳作品獎。第壹季在2022年第79屆金球獎頒獎典禮上入圍電視劇部門最佳作品獎和最佳男主角獎（李政宰•右）、最佳男配角獎（吳永洙）等3個部門最終候補名單，並獲得了最佳男配角獎。今年只入圍了最佳作品獎。 當地評價認為，第二季以未完成的故事結束，與第壹季相比，評論界的反應並不熱烈，這壹點產生了影響。執導《魷魚遊戲》第壹季和第二季的黃東赫導演在頒獎典禮前的3日接受東亞日報采訪時表示：“從用壹口氣寫下來的東西分成第二季和第三季開始，獲獎的期待就放棄了”，“因為還沒有完全結束，信息也沒有全部暴露出來。” 在今年的金球獎頒獎典禮上，最受矚目的作品是迪士尼旗下有線頻道FX制作的《幕府將軍》。該作品不僅獲得了最佳作品獎，還獲得了最佳男主角獎（真田廣之）、最佳女主角獎（澤井杏奈）、最佳男配角獎（淺野忠信）等4個獎項，成為了話題中心。 《幕府將軍》去年9月在美國廣播界最高權威獎艾美獎上，憑借最佳作品獎、最佳導演獎、最佳男主角獎、最佳女主角獎等單壹作品獲得了歷屆最多的18個獎項。在深入講述日本歷史和文化的同時，還添加了西歐的視角、演繹和影像美，被稱贊為日本版的《權力的遊戲》。 在此次頒獎典禮上，最受關註的人物是美國電影演員黛米•摩爾（63歲•左）。她憑借講述想要找回青春時光的女性故事的電影《某種物質》獲得了音樂劇•喜劇電影部門最佳女主角獎。在年過花甲的年紀，她消化了全裸和格鬥的場面，獲得了生平第壹次金球獎演技獎。 摩爾登上舞臺好不容易開口後含著眼淚說：“30年前，某制片人說我是‘爆米花演員（雖然具備票房號召力，但演技不足的演員）’，我覺得這樣的獎項不適合我。” 另外，講述墨西哥販毒集團大頭目為躲避調查當局的追查開啟人生第二幕的電影《艾米莉亞•佩雷斯》也獲得了音樂劇、喜劇電影部門最佳作品獎和最佳女配角獎（佐伊•索爾達娜）、最佳外語片獎、最佳主題曲獎等4冠王。講述在大屠殺中幸存下來的猶太建築師的美國夢的電影《野獸派》獲得了電影部門最佳導演獎（布拉迪•科貝特）和電影電視劇部門最佳作品獎、最佳男主角獎（阿德裏安•布羅迪）。

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