澤連斯基：“朝俄壹個大隊最近兩天在庫爾斯克全軍覆沒”. January. 06, 2025 08:16. by 趙은아 achim@donga.com. 烏克蘭總統澤連斯基主張，派遣到俄羅斯西南部庫爾斯克地區的朝鮮軍隊最近兩天內有壹個據推算數百人的大隊全軍覆沒。 據烏克蘭媒體《RBC烏克蘭》4日報道，澤連斯基在當晚的例行視頻演講中表示：“在今天和昨天（3、4日）在庫爾斯克州馬斯諾夫卡附近的戰鬥中，俄軍失去了由朝鮮步兵和俄降落傘部隊組成的最大壹個大隊。”但他沒有說明具體的人員傷亡情況等。路透社報道說，壹個大隊壹般是指數百人的兵力。 據悉，去年10月起派往俄羅斯的朝鮮軍隊在庫爾斯克地區部署了約1.1萬人。據最近烏克蘭軍方宣布和媒體報道，朝鮮軍人使用破損的手榴彈等老式裝備，無人機攻擊等現代戰爭經驗不足，導致大量人員傷亡。 烏克蘭第八特戰連的作戰下士米哈伊洛·馬卡魯克去年12月27日對美國“自由亞洲電臺”表示：“朝鮮士兵使用的步槍大部分是老舊的卡拉什尼科夫步槍（AK-27），使用的刀只是壹把小短劍。”澤連斯基也主張，截至去年12月23日，朝鮮軍人死傷超過3000人。 在這種情況下，壹則烏俄士兵展開激烈白刃戰的視頻在網上成為了話題。據REN TV等俄媒體4日透露，最近在以“電報”為中心的社交媒體上，流傳著俄烏軍人在烏東頓涅茨克壹個村莊裏戰鬥的視頻。 在看似用安裝在烏克蘭軍人頭盔上的攝像機拍攝的視頻中，兩名軍人隔著建築物展開了槍戰。隨著兩人之間的距離越來越近，烏軍用手握住了俄軍的步槍槍口，俄軍用短劍進行了攻擊。在此過程中受重傷倒下的烏軍向俄軍說：“妳是世界最優秀的戰士。別打了，我想安靜地死去。”據悉，這名軍人說完“媽媽，再見”後引爆手榴彈結束了生命。

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