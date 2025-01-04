K網絡漫畫，年銷售額突破2萬億韓元…時隔3年翻壹番. January. 04, 2025 08:03. by 金基潤記者 pep@donga.com. 《正年》、《照明商店》、《和我老公結婚吧》…….這些都是最近被制作成電視劇聚集人氣的網絡漫畫。以知識產權（IP）為基礎，將影響力擴展到其他體裁的韓國網絡漫畫產業連續6年增長，年銷售額首次突破了2萬億韓元大關。 據文化體育觀光部和韓國文化信息振興院2日發行的《2024網絡漫畫產業實態調查》報告書顯示，2023年度網絡漫畫產業總銷售額與前壹年（1.829萬億韓元）相比增加了19.7%，達到2.189萬億韓元。自2020年超過1萬億韓元後，時隔3年翻了壹番。網絡漫畫產業銷售額自2018年開始進行相關實態調查以來，每年都在增加。實態調查是以對11個網絡漫畫平臺、236家網絡漫畫代理公司及攝影棚的調查為基礎，以推測整體銷售額的方式進行的。 網絡漫畫平臺和制作公司、作家等進軍海外市場也很活躍。從2023年網絡漫畫海外銷售額來看，日本的比重（40.3%）最大，其次依次為北美（19.7%）、中華圈（15.6%）、東南亞（12.3%）、歐洲（8.2%）。 網絡漫畫的大部分銷售額來自平臺（64.4%）。與產業增長趨勢相比，創作者們的收入偏低。2023年有作品連載經驗的作家的年收入平均為4268萬韓元，比前壹年（6476萬韓元）減少了2208萬韓元。平均收入減少的原因是，屬於網絡漫畫工作室等，簽訂勞動合同，像上班族壹樣拿著工資活動的作家增加。文章、繪畫、故事等各作家的活動領域細分也產生了影響。

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