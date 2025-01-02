“俄羅斯在一年內將烏克蘭占領地面積擴大到7倍”. January. 02, 2025 08:00. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯總統普京在2025年新年賀詞中沒有提及烏克蘭戰爭。這是他自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來首次在新年賀詞中沒有提及烏克蘭戰爭。 有分析認為，今年迎來執政25周年的普京總統，為了表現出對長期執政的自信，同時強調在戰爭期間俄羅斯社會穩定，故意沒有提及。就像他自信滿滿的新年賀詞一樣，俄羅斯去年在烏克蘭占領的面積達4000平方公裏，是2023年占領面積的7倍，在戰況中也顯示出了優勢。 普京在1日零時通過主要國營電視臺發表的新年賀詞中表示：“我確信一切都會好起來。我們將繼續前進。”但之於將於下月24日迎來戰爭爆發3周年的烏克蘭戰爭俄羅斯使用的“特別軍事行動”一詞，他只字未提。 不過普京強調：“俄羅斯全境的數百萬人、他們的家人和朋友的想法和希望與我們的軍人和指揮官同在。”他還稱贊戰場上的軍人是保衛俄羅斯、維護和平與安保的“真正英雄”。雖然沒有直接提及戰爭，但可以解釋為是在委婉地鼓勵正在參戰的軍人。 美國《紐約時報》對此發表評論說：“普京模糊的演講突出了他戰時領導力的最大矛盾。”這是指，在將全體國民逼入戰爭的情況下，也希望維持日常生活的正常性。 這可能與最近戰況對俄羅斯越來越有利的現實有很大關系。法新社對美國戰爭專門智庫“戰爭研究所”的資料進行分析的結果顯示，俄羅斯軍隊去年在烏克蘭又占領了3985平方公裏。這大約是2023年占領面積的7倍，是首爾（605.2k㎡）面積的6.6倍。 在俄羅斯毫無阻擋的攻勢下苦苦掙紮的烏克蘭總統澤連斯基也在同一天的對國民演講中表示：“為了阻止俄羅斯的進攻和結束戰爭，我將竭盡全力。只有我們有力量，才能在戰場上和談判桌上得到尊重，我們的主張才能被接受。” 他還表示：“毫無疑問，美國新任總統有實現和平、結束普京入侵的意志和能力。”分析認為，考慮到將於20日執政的美國候任總統特朗普對援助烏克蘭持否定態度，他試圖敦促美國繼續提供援助。

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