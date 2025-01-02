《魷魚遊戲2》開畫第壹周觀看時長4.9億小時…創造Netflix新記錄. January. 02, 2025 07:59. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 去年12月26日公開的《魷魚遊戲》第二季在歷代Netflix作品中，以公開第壹周為準，成為收視率最高的節目。 1日，據Netflix官方網站“Netflix TOP10”透露，《魷魚遊戲》第二季在公開第壹周的12月第四周（23~29日）共創下了6800萬點擊量的紀錄。這遠遠超過了此前的最高紀錄2022年11月美國電視劇《星期三》第壹季的5010萬點擊量。點擊量是去除所謂“播放時間”等變數，是可以確認系列的人氣程度的指標。 《魷魚遊戲》第二季也創下了“開畫第壹周觀看時長”的新紀錄。第2季共7集，總播放時間為7小時10分鐘，在全世界範圍內創下了4.876億小時的觀看時長。這超過了2021年9月第四周（20~26日）公開的《魷魚遊戲》第壹季創下的紀錄（4.4873億小時）。 在線視頻服務（OTT）業界因內容公開時間不同，以公開第壹周的觀看時長為標準來衡量觀眾反應的情況較多。第壹季也借助第二季的票房成功，在12月第四周的觀看時長排名中上升到了第3位（6710萬小時），實現了“逆行”。 累計觀看時長已經是歷代級了。第二季在公開壹周後，在Netflix史上最受歡迎的非英語圈電視秀領域排名第7位。目前占據累計觀看時長第壹位的是《魷魚遊戲》第壹季（22.052億小時）。

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