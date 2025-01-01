附近居民和上班族淚目：“慘不忍睹，難以忘記”. January. 01, 2025 08:01. by 全南務安=李秀研記者、李采完記者 lotus@donga.com、chaewani@donga.com. 在全國各地設置的務安濟州機場慘案聯合焚香所（靈堂），吊唁者連續兩天絡繹不絕。為幫助遺屬，誌願者們也來到了焚香所。 慘案發生第三天的31日，在全南務安體育公園設立的聯合焚香所從上午7點半起人滿為患。焚香所從上午9點開始運營，但早早已有很多吊唁者排起長隊。從全北井邑驅車1個小時趕來的閔中元（音，38歲）說：“（看到牌位）有人使用同輩分的字。到了年底，是全家一起去海外玩的吧，出了這樣的事情，太令人難過了。”和3歲的女兒、妻子一起從木浦趕來的金雲英（音，48歲）說：“向公司請假來的。還有比自己年齡小的遇難者，真令人心痛。” 還有親眼目睹事故的吊唁者。家住務安國際機場所在地望雲面的宋南洙（65歲）說：“事故發生後，親眼目睹了遇難者的屍體。慘不忍睹，無法用語言來形容。記憶根本無法忘記，所以來追悼了。” 務安國際機場聯合焚香所前，不僅有國內，還有來自海外的謹吊花環，它們來自美國、加拿大、中國等地。 設在首爾市中區首爾市廳正門前的“濟州航空客機事故遇難者聯合焚香所”也吸引了市民們的腳步。花圈之間擺放著“濟州航空客機事故遇難者神位”的牌位。大部分身穿黑色衣服的市民們紛紛放下菊花默哀。 附近的上班族在午餐時間來到了焚香所。有的市民站在等候的隊伍中暗自抹淚，有的還念刀著“太可惜了”。訪問焚香所的李某（18歲）說：“讀了即將升入大學的遇難者的故事，好像和我是同歲，心裏更不是滋味。年底了嘛，以家人和朋友為單位去的人應該很多，太心痛了。” 很多誌願者也來到了焚香所。在務安體育公園進行誌願服務的朴昌心（67歲）說：“29日事故發生後已經進行了3天的誌願服務。”“懷著（遺屬們）是我的孩子、兄弟般的心情，放下工作來到了焚香所。我們將在這裏停留一周並進行誌願服務。” 全國各市道聯合焚香所從12月30日全南務安、光州、大田、世宗開始，當天釜山、仁川、蔚山等共10個市道也設立了焚香所。各市郡區共有68個聯合焚香所。部分將持續運營到1月4日。

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