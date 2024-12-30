尹錫悅拒絕第三次傳喚……公調處考慮申請逮捕令. December. 30, 2024 08:21. by 朴锺民記者 blick@donga.com. 因宣布“12·3”緊急戒嚴而涉嫌內亂頭目（首領）的尹錫悅總統甚至對高級公職人員犯罪調查處（公調處）的第三次傳喚也壹直不予回應，沒有到案接受調查。由於尹錫悅連續3次拒絕傳喚，公調處正在討論向法院申請逮捕令強行控制其人的方案。 公調處29日表示：“尹總統上午10點沒有前來公調處。我們將在對今後的措施進行討論後再作決定。”公調處處長吳東運、調查四部長車貞鉉主任檢察官、調查官們當天在政府果川大樓內的公調處大樓等待，但尹錫悅繼18日和25日之後，當天也沒有做出任何回應，也沒有到案。尹錫悅方面沒有提交律師選任報告，也沒有與公調處方面聯系警衛協議。 尹錫悅方面的律師尹甲根（前大邱高等檢察廳檢察長）當天在與《東亞日報》的通話中表示：“只有根據正當機關的合理程序進行傳喚，才能前往。”其核心意思是，公調處沒有直接調查內亂罪的權利，因此作為調查尹錫悅的主體是不合法的。 但公調處堅持，這是濫用職權嫌疑調查過程中發現的相關犯罪，因此可以進行調查。目前，隨著檢察機關和警方都已移交案件，對尹錫悅的調查已經統壹為公調處。 據悉，公調處最早將於30日向法院申請逮捕令。也有人擔心，如果總統警衛處阻止執行拘捕令，可能會發生物理沖突。吳東運此前出席國會會議時表示：“（如果警衛處妨礙執行逮捕令）將以公調處處長的名義發送公文，警告妨礙執行特殊公務和濫用職權妨礙行使權利罪成立。”

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