務安機場大慘案……全國人民都陷入了震驚和不安. December. 30, 2024 08:19. . 29日上午9時許，從泰國曼谷出發、試圖在全南務安國際機場著陸的濟州航空客機偏離跑道，撞到機場末端的圍墻後發生爆炸。事故造成179人死亡，2人獲救。震驚的事故使整個國家陷入了深深的悲痛。 客機上有6名乘務員和175名乘客等共181人。據國土交通部透露，此次事故客機在聽到控制塔發出註意鳥群碰撞的警報後，僅過1分鐘就發出了遇難求救信號“Mayday”。接著，雖然客機試圖改變方向著陸，但由於起落架無法打開，所以用機身緊急著陸，在此過程中沖出跑道撞上了圍墻。發出轟鳴聲後爆炸的客機尾部只剩下15米外全部燒毀。全南消防本部表示：“據推測，乘客們（在碰撞時受到沖擊）從機體飛出來，大部分已經死亡。”只有乘坐在尾艙中的兩名乘務員獲救。 事故客機機齡15年，機型是波音737-800(B738）。從與控制塔的通信記錄、目擊事故的居民證言、乘客留下的“鳥被機翼夾住”等信息來看，事故很有可能是和鳥群相撞導致起落架發生故障。但有報道稱，相關客機在兩天前起飛前曾出現熄火現象，起落架故障的緊急裝置也不好使，因此不能排除機體缺陷或維修不良的可能性。要徹底查明事故原因，防止事故再次發生。 設置臨時安置所的務安國際機場充滿了失去親人的遺屬們的吶喊。和3歲老來兒子第壹次去海外旅行的夫婦、去聖誕節旅行的六姐妹、去團體旅遊的退休公務員等，他們遭受慘案的心痛故事被傳開。乘客中包括2名泰國人等外國人。眼看著要和家人團聚，卻因晴天霹靂事故而永遠離別，遺屬的心情難以述說。 關註此次事故的國民在悲痛的同時也感到不安。繼尹錫悅總統之後，代行總統職權的國務總理韓悳洙因彈核案獲得通過而被停職，在副總理兼企劃財政部長崔相穆擔任“壹人分飾三角”的代行總統職權體制下，發生了重大人員傷亡事故。雖然啟動了以崔相穆為本部長的中央災難安全對策本部，但災難應對部門行政安全部長空缺，警察廳長也是代理職務。在國政癱瘓、政局走向極端混亂的情況下，災難控制塔能否正常啟動令人懷疑。 韓國上下對2022年梨泰院慘案的悲劇記憶猶新。因政府應對不力而加重的慘案傷口還未愈合，又再次發生了大型慘案。在這種慘案面前，朝野政黨應齊心協力，政府也應竭盡全力收拾殘局，在國家危機中守護國民的安全。

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