“印度經濟改革設計者”前總理辛格逝世. December. 28, 2024 07:31. by 洪禎秀 hong@donga.com. 據《美聯社》等媒體報道，被稱“為印度經濟改革的設計者”的前印度總理曼莫漢•辛格（照片）26日（當地時間）在首都新德裏醫院去世。享年92歲。 辛格2004年5月至2014年5月執政，是錫克教徒，是1947年印度獨立後第壹位非印度教徒總理。在正式場合，他總是頭戴頭巾，這是錫克教徒的固有服裝。主張印度極右主義的納倫德拉•莫迪總理也對《X》表示“他是最受尊敬的領導人之壹”，對故人進行了悼念。錫克教徒僅占印度14億人口的2%。 辛格1932年出生於印度西北部旁遮普省，在英國劍橋大學專攻經濟學，並在牛津大學獲得了經濟學博士學位。回國後他在旁遮普大學擔任教授，在印度面臨國家破產的1991年成為財政部長，積極推進減稅、公共企業民營化、放寬限制等。 2004年出任總理後，他也壹直維持著這壹基調。據英國《金融時報》等媒體報道，在他執政期間，印度創下了年均7%的高經濟增長率。將社會主義經濟體制的印度轉變為市場經濟體制的好評緊隨其後。 2006年，辛格與美國簽訂了核合作協定。其主要內容是，作為允許國際原子能機構（IAEA）對印度核設施進行核查的代價，從美國得到核技術和燃料。該協定簽署後，美國和印度的關系得到了加強。 辛格身前以溫和謙遜的品格被稱為“紳士政治家”。只是在其任期後半段因優柔寡斷的決策、腐敗醜聞牽連等受到了批評。

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