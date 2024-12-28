韓國憲政史上首次“代行的代行”……韓德洙遭弹劾，崔相穆接棒. December. 28, 2024 07:30. by 尹多彬記者、趙權亨記者 empty@donga.com、buzz@donga.com. 由共同民主黨等在野黨主導的針對代行總統職權的國務總理韓德洙的弹劾案27日在國會全體會議上獲得通過。代行總統職權者弹劾案在國會通過，在憲政史上尚屬首次。當天，隨著韓德洙接受弹劾案獲通過規定的停職，副總理級的企劃財政部長兼經濟副總理崔相穆接手“代行總統職權”。 在當天的國會全體會議上，共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨等泛在野黨對韓德洙弹劾案進行贊成表決，192名在籍議員全部贊成。國民力量黨決定對韓德洙弹劾案表決持否決黨論，沒有參加表決，但仍有人參加了表決。 政界和法律界圍繞韓德洙弹劾表決標準，就國務總理標準的在籍議員過半數（151人）還是總統標準的三分之二（200人）以上展開了爭論。對此，國會議長禹元植在全體會議上表示，“國會的弹劾決議要求罷免職務，本案的弹劾對象是代行總統職權的國務總理”，提出了把總理弹劾標準的151席作為表決標準。 韓德洙在弹劾案通過後通過聲明表示：“對本屆政府成立以來第29次弹劾案感到遺憾。尊重國會的決定，為了不再增加混亂和不確定性，將根據相關法律停止職務，等待憲法法院迅速做出明智的決定。”國民力量黨計劃采取向憲法法院提出權限爭議審理請求等法律措施。由此，針對弹劾條件的判斷也將移交到憲法法院。 崔相穆在弹劾表決之前接受記者采訪時表示：“很多人說代行職的作用非常有限。”有分析認為，這是在暗示在任命憲法法官或特檢法等懸案上也將消極地行使權力。他說：“對代行總統職權的弹劾是對整個內閣的弹劾。如果弹劾表決通過，由於持續的弹劾威脅，政府力量將萎縮，國務委員存在的理由也將消失。” 政界有分析認為，國民力量黨有意維持本應9人的體制憲法法院目前的非正常6人體制，以圖尹錫悅弹劾案遭到駁回，韓德洙事實上也對此表示贊同，而共同民主黨力量試圖阻止這一事態並確保贊成弹劾的人員、提前進入大選，雙方之間的沖突演變成了對韓德洙的弹劾。

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