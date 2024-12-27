居民身份證，現在不用放入錢包，只需智能手機即可識別使用. December. 27, 2024 07:45. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 17歲以上的國民可以在智能手機裏裝入身份證使用。這是自1968年首次以紙張材質發放以來，時隔56年之後轉變為數字方式。 行政安全部26日表示，將從27日開始示範發放移動居民身份證。移動居民身份證是繼移動駕駛證、國家報勛登記證、在外國民身份確認證之後第四個追加的移動身份證。 只要是持有現有居民身份證的國民都可以申請。行政安全部決定，首先以世宗市、江原洪川郡、京畿高陽市、慶南居昌郡、大田西區、大邱軍威郡、蔚山蔚州郡、全南麗水市、全南靈巖郡等9個地方自治團體為對象，示範發放移動居民身份證。之後將驗證系統的穩定性，在明年3月內將發放範圍擴大到全國。 居民登記地址為示範發放地區的居民可以訪問地區內的居民中心，領取IC居民身份證，在手機上識別或通過QR碼（二維碼）申請移動居民身份證。IC居民身份證是更換實物居民身份證後發放的。新居民身份證雖然與以往形狀相同，但內置IC芯片，可以用智能手機識別。 二維碼的發放方式是在邑、面、洞居民中心拍攝為發放移動居民身份證而生成的壹次性二維碼。二維碼發放費用免費，申請後可立即領取移動居民身份證。行政安全部相關人士表示：“移動居民身份證采用了區塊鏈和加密技術，防止個人信息泄露和非法使用等，保障了高水平的安全性。”

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