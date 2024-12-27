韓德洙拒絕任命憲法法官……在野黨今天表決彈劾案. December. 27, 2024 07:44. by 黃亨埈記者、高道藝記者、安圭永記者 constant25@donga.com、yea@donga.com、kyu0@donga.com. 代行總統職權的韓德洙26日表示：“代行總統職權的人在沒有朝野達成政治協議的情況下做出政治決斷，是否符合韓國的憲政秩序? 在朝野達成協議並提出議案之前，將擱置憲法法官的任命。”這實際上拒絕了共同民主黨提出的“國會全體會議當天通過憲法法院3名法官的任命同意案後立即任命法官”的要求。 共同民主黨立即反對稱，“這表明了不願任命憲法法官的正式立場”，繼當天向全體會議報告韓德洙彈劾案後，決定於27日下午2時在國會全體會議上進行表決。這是提前了當初27日報告、30日之前表決彈劾案的日程。隨著韓德洙在就任12天後成為彈劾對象，不僅造成韓國對外信任度等國內外混亂，朝野圍繞代行總統職權的彈劾案表決人數問題展開強強對峙也不可避免。 當天下午1時40分左右，韓德洙在國會全體會議之前，發表了事先沒有計劃的緊急對國民談話。他說：“代行總統職權是為了讓國家度過危機而專註於穩定的國政運營，但要克制行使包括任命憲法機關在內的總統重大固有權限，這是韓國憲法和法律中的一貫精神。如果不可避免地要行使這種權力，作為國民代表的國會要首先達成朝野協議，這是迄今為止韓國憲政史上從未打破的慣例。”他還說：“我堅信朝野政治家們一定會表現出這樣的領導能力，而且應該表現出這樣的領導能力。如果朝野達成協議並提出方案，我將立即任命憲法法官。” 共同民主黨院內代表朴贊大在韓德洙發表對國民談話之後抨擊稱：“這一談話承認自己不是代行總統職權而是‘內亂代行’。他一方面行使行使著最積極的權限——（法案）否決權，又狡辯著拒絕任命最形式上的代行職權——任命憲法法官。”“已更加明顯，韓德洙是內亂主要任務的從事者”，表示將立即彈劾。 在野黨當天在國民力量黨議員拒絕參加的情況下，通過了憲法法官候選人馬恩赫、鄭桂先、趙漢昌的任命動議案。之後，國會議長禹元植敦促道：“憲法法院法第六條規定，憲法法院法官中的3人由國會選出。任命法官的國會程序已經結束，希望盡快結束任命。”他繼而表示，“此次3名法官是朝野協商後推薦的人，對於按照程序的任命行為，以朝野協商為借口是牽強的”，對韓德洙進行了抨擊。禹元植下午3點12分向政府通報了3名憲法法官的國會選舉結果。

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