時隔240多年，白頭海雕終成美國國鳥. December. 26, 2024 07:42. by 金允真記者 kyj@donga.com. 出現在美元紙幣和美軍多種象征物上的“白頭海雕”正式登上了美國國鳥的寶座。美聯社當地時間24日報道稱，美國總統拜登簽署了將白頭海雕指定為國鳥的法案。 1776年7月4日宣布獨立的美國在1782年制作國徽時，采用了北美地區本土物種白頭海雕的圖案。此後，白頭海雕在美國的貨幣和正、副總統紋章等多個地方被用作美國的象征，但政府或議會從未正式將其定為“國鳥”。這與正式承認玫瑰為國花、橡樹為國樹、北美野牛為國家國獸存在差異。 據美國NBC電視臺等媒體報道，白頭海雕在240多年後被認定為國鳥，一生對白頭鷹傾註熱情的“海雕鐵粉”普雷斯頓·庫克（78歲）功不可沒。庫克從1966年開始收集白頭海雕相關物品，2010年發現美國國會從未正式指定過國鳥。 他從去年開始展開指定白頭海雕為國鳥的活動，親自起草法案，並會見參眾兩院議員說明其必要性。最終，今年參眾兩院一致通過了該法案。庫克對NBC表示：“這（指定國鳥的工作）是我覺得應該做的小的歷史性事情。” 進入20世紀以後，白頭海雕由於棲息地被破壞和偷獵等原因，在美國的數量大幅減少。但隨著美國國會通過《白頭海雕保護法》等，聯邦政府層面加強保護，2007年擺脫了瀕臨滅絕的物種。截至2020年，美國白頭海雕數量約為31.6萬只，是10年前的4倍。

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