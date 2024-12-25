“朝鮮黑客從日本交易所竊取4437億韓元規模的比特幣”. December. 25, 2024 07:52. by 東京=李相勛 常駐記者 sanghun@donga.com. 日本政府24日發表說，今年5月在日本發生的480億日元（約4437億韓元）規模的比特幣非法流出事件系朝鮮黑客集團所為。 日本警視廳和警察廳當天表示：“朝鮮黑客集團‘Lazarus’下屬組織‘Trader Traitor’在本國虛擬貨幣交易所‘DMM比特幣’盜取了虛擬貨幣。”雖然日本警方與美國國防部及聯邦調查局（FBI）合作，查明了朝鮮黑客集團犯下了罪行，但尚未確定嫌疑人。 據日本警方透露，朝鮮黑客在今年3月假裝獵頭公司，向DMM比特幣相關企業的職員發送了假離職通知信息。通過這些，在該職員使用的電腦上植入了惡意軟件，5月份竊取了信息，外流了虛擬貨幣。DMM比特幣在非法外流事件發生後，將顧客賬戶和資產移交給了其他企業，並立即停業。 聯合國安理會下屬的對朝制裁委員會在3月公開的專家小組年度報告中曾表示：“據推算，2017年至2023年，朝鮮對虛擬資產相關公司進行網絡攻擊，騙取的金額約為30億美元（約4萬億韓元）。”《日本經濟新聞》報道說，“據推測，朝鮮外匯收入的壹半左右是通過網絡攻擊賺取的。” 另壹方面，日本警察廳表示：“朝鮮黑客正在使用‘目標型社會工學’手法，瞄準人的心理漏洞或行動失誤，竊取信息。”日本金融廳當天要求再次確認，朝鮮黑客等侵入主要虛擬貨幣交易所時，是否具備可以適當應對的體制。

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