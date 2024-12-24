兒子查理打出人生第壹個壹桿進洞…伍茲父子加洞輸給蘭格父子，與冠軍失之交臂. December. 24, 2024 08:21. by 姜泓求 windup@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（49歲）在與兒子查理（15歲•以上美國）壹起出戰的活動大賽“PNC錦標賽”上時隔3年再次獲得亞軍。23日，在美國佛羅裏達州奧蘭多市麗思卡爾頓高爾夫俱樂部（72桿）結束的該大賽中，伍茲父子與伯納德•蘭格（67歲）、兒子傑森（24歲•以上德國）父子經過加洞賽較量後，拱手讓出了冠軍獎杯。 伍茲父子在當天的最後第2輪比賽中，身穿象征伍茲的紅色T恤衫參加了比賽。前壹天以並列第壹結束第壹輪比賽的伍茲父子當天在4號洞（3桿），查理成功打入壹桿進洞，壹度躍居單獨領先的位置。查理在178碼（約163米）的距離上用7號鐵桿揮桿成功攻占了球洞。這是從2020年開始連續5年參加該比賽的查理的第壹個壹桿進洞。 開球後，被球迷們的歡呼聲搞糊塗的查理在父親激烈擁抱自己之後，才確信是壹桿進洞。大賽結束後，伍茲表示，“壹同見證了查理打出壹桿進洞，感受到了人生是多麽迷人。現在15歲的查理的潛力是無限的。”查理也說：“很高興父親能在這裏。”當天伍茲的女兒薩姆（17歲）也作為球童背起了父親的高爾夫球包。 伍茲父子當天除了壹桿進洞外，還抓下13支小鳥球，共減少了15桿。雖然最終以低於標準桿28桿共116桿的成績刷新了大賽最低桿紀錄，但在加洞賽上輸給了取得同樣成績的蘭格父子。在18號洞（5桿）進行的加洞賽上，伍茲父子打出了小鳥球，而蘭格父子則射下了老鷹球。這是伍茲父子繼2021年之後第二次獲得該大賽亞軍。 雖然錯失了冠軍，但是伍茲對重返球場的期待感很高。自7月份在英國公開賽中途被淘汰後，伍茲沒有參加實戰，今年9月份為了治療腰部疼痛而上了手術臺，因此，伍茲能否參加明年的巡回賽還是未知數。對此伍茲表示：“我明年將繼續前進。” 蘭格父子成功衛冕PNC錦標賽冠軍。在成人舞臺PGA巡回賽冠軍賽中取得最多47勝的父親蘭格在該比賽上也獲得了6次冠軍，是歷屆最多冠軍得主。他與大兒子斯蒂凡（34歲）兩次奪冠，與小兒子傑森4次掄圓。

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