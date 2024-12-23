三分之壹的日本企業，勞動者可以工作到70歲. December. 23, 2024 08:05. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 據調查，在經歷人口減少和老齡化的日本，目前約三分之壹的企業通過“退休後再雇用”等方式，為職員提供工作到70歲的機會。目前，日本勞動者幾乎可以依法在所有企業工作到65歲。 據日本厚生勞動省20日發表的《高齡者雇傭情況報告》顯示，以今年6月1日為基準，員工人數在21名以上的23.7052萬家企業中，約有7.56萬家可以工作到70歲。這比去年增加了2.3個百分點，占全體的31.9%。據確認，能夠工作到65歲的企業繼去年之後，今年也達到了99.9%。 據厚生勞動省透露，目前大多數日本企業以超過60歲退休年齡的職員為對象，實施退休後再雇用或廢除退休制度或上調政策。日本的法定退休年齡仍然是60歲，但如果職員願意，企業必須在65歲之前在3種方法中選擇壹種義務雇傭。 再加上日本在法律上還明確規定了企業“努力的義務”，以確保2020年勞動者到70歲為止的就業機會。除了現有的廢除或延長退休年齡等方式外，還實行通過委托合同維持就業或通過社會貢獻事業雇傭等多種方式。《日本經濟新聞》援引厚生勞動省相關人士的話解釋說：“在低生育、老齡化導致勞動力減少的情況下，計劃支援有勞動意誌的高齡者繼續工作。“ 但是部分人指出，連這個都不夠。他們主張，幹脆在法律上把“高齡者”的標準從現行的65歲上調到70歲，應該更加積極地營造高齡勞動者工作的環境。據日本總務省今年9月公布的數據顯示，日本65歲以上人口約為3625萬人，占總人口的29.3%。 高於韓國的19.3%。 但是也不斷有人批評說，由於日本的高齡者雇傭率上升趨勢，勞動質量正在下降。因為政府為了緩解社會和企業的負擔，沒有統壹延長退休年齡，而是允許退休後再雇用的方式。結果，雖然雇傭率有所增加，但企業與職員續約，降低工資，導致工作條件惡化的情況正在發生。據悉，在日本，再雇用高齡勞動者平均只能得到退休前工資的68.8%。

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