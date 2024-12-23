外籍夫婦從本人擔任代表的公司貸款31億韓元購買53億韓元住宅. December. 23, 2024 08:04. by 李祝福記者 bless@donga.com. 最近，壹對外籍夫婦以共同名義購買了首爾投機過熱地區內價值53億韓元的公寓。在此過程中，丈夫從本人擔任代表的法人借了資金。據悉，妻子也是從丈夫的公司挪用資金的。這樣籌集的31.5億韓元達到了全體房價的59.4%。國土交通部還掌握了夫妻中妻子從父母那裏得到變相贈與的情況，決定以特殊關系人貸款過多及變相贈與嫌疑向國稅廳通報。 國土部22日表示，揭發了282件涉嫌違法的外國人房地產交易。這是對去年1月~今年6月外國人住宅、土地、寫字樓等1.3758萬件房地產交易中異常交易557件進行調查的結果。在282件中查獲的涉嫌違法行為共433件。 在433件中，從類型上看，非法引進海外資金最多，達77件。這是不申報超過1萬美元（約1450萬韓元）的現金而攜帶入境，或者不經過外匯銀行而非法入境的“換匯”。在進行住宅交易時謊報交易額和合同日期的情況也有60件。 從國籍來看，中國人有192件（44.3%），接近壹半。美國人（23.1%）和澳大利亞人（5.1%）緊隨其後。按地區來看，依次為京畿（29.6%）、首爾（14.8%）、忠北（13.6%）、仁川（9.2%）等。 國土部計劃向法務部、金融委員會等相關機關通報揭發的涉嫌違法的交易。國土部方面表示：“對新宅地候選地內的異常交易、企劃房地產等的調查也將順利進行，持續應對擾亂房地產交易秩序的行為。”

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