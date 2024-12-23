圍繞李在明是否參與朝野政協議體，朝野政黨出現分歧. December. 23, 2024 08:04. by 崔惠玲記者、尹多彬記者 herstory@donga.com、empty@donga.com. 國民力量黨和共同民主黨在與政府、國會一道參與的協議體還沒成立之前，就名稱和參與主體展開了攻防戰。共同民主黨強調是“穩定國政協議體”，國民力量黨則強調“朝野政協議體”，提出國政運營的主體是政府和執政黨。在參與主體方面，共同民主黨主張是“共同民主黨代表李在明-國民力量黨代行黨代表職權權性東-代行總統職權韓德洙-國會議長禹元植”體制，但國民力量黨卻表示“應該直接見面討論，而不是固執地鬥爭”，表現出盡量減少李在明參與的動向。 權性東22日在記者見面會上向共同民主黨院內代表朴贊大提議，“是黨代表還是院內代表參與，應該面對面進行討論”。朴贊大則，“國家處於緊急狀態，處於國難狀態，作為常態體系的院內代表和議長之間的會面不合規矩”，明確表示在野黨要由李在明參與。 如果組成協議體，國民力量黨認為將首先討論任命目前空缺的國防部長、行政安全部長和為搞活經濟的明年預算提前執行等問題，但共同民主黨對任命部長表示為難。對於共同民主黨要求的編制明年補充預算和公布《內亂特檢法》和《金建希特檢法》，國民力量黨表示反對，預計這將成為協議體出臺的雷管。

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