永遠的盜壘王裏奇•亨德森因肺炎去世. December. 23, 2024 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. 被評為棒球歷史上最佳1號擊球手的“盜壘王”裏奇•亨德森22日去世。 《美聯社》等美國媒體當天報道說:“亨德森因肺炎癥狀住進美國加利福尼亞州奧克蘭附近的醫院,最終不治身亡。”享年66歲。 亨德森1958年出生於美國伊利諾伊州芝加哥,1979年身穿美國職業棒球大聯盟(MLB)奧克蘭運動家隊的隊服出道頂級聯賽。此後,直到2003年在洛杉磯道奇隊退役為止,在25個賽季中先後效力於9支球隊,留下了總計擊球率0.279(1.0961萬個有效擊球、3055支安打)、297記本壘打、1115打點的記錄。 象征他的單詞是盜壘。被稱為“盜壘王(Man of steal)”的他職業生涯共盜壘1406次,在該領域保持著MLB歷史第壹的位置。這和盜壘排名第二的盧•布洛克(1939~2020年)的938次相比,足足領先468次。現役選手最多盜壘數是斯塔林•馬特(紐約大都會隊)創下的354次。 亨德森在1982年壹個賽季成功盜壘130次,創下了歷史最高紀錄。在MLB中,他是唯壹壹個單賽季取得三位數盜壘的選手。亨德森在1980年和1983年也分別成功盜壘100次、108次,共三次在壹個賽季中盜壘100次以上。亨德森獲得了接近職業生涯壹半的12個賽季的盜壘王。在他40歲的1998年也以66次盜壘位居該領域首位。 亨德森不是只會跑的選手。他還具備長打能力,共擊出了近300記本壘打。僅在第1局作為首發擊球手擊出的本壘打就達81記。這也是MLB最多記錄。他的總得點數為2295個,在MLB中排名第壹。兼具長打力和精巧、盜壘能力和跑壘感覺的他被稱贊為歷史上最偉大的1號擊球手。亨德森在2009年以94.8%的高得票率進入了名人堂。在進入名人堂的第壹次挑戰中就取得了成功。 傳奇選手突然去世的消息讓棒球界陷入了悲傷之中。MLB專員羅布•曼弗雷德在追悼聲明中表示:“對於棒球迷來說,亨德森是盜壘和第壹擊球手的偉大標本。最近MLB推進的擴大壘區範圍等規則變更是考慮到亨德森的時代。”“鐵人”小卡爾•利普肯在社交媒體上寫道:“今天對棒球運動來說是個悲傷的日子。”MLB.com用下面的話總結了亨德森的壹生。“世界上再沒有出現裏奇•亨德森那樣的選手。他是獨壹無二的(One of one)。”

